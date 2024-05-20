"Глевкий", "виплигом" и "галузка": аутентичные украинские слова, возвращающиеся к широкому употреблению
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Наши предки употребляли наши предки
В Советский Союз украинский язык был значительно богаче. Однако, к счастью, часть слов, еще в 90-х годах звучавших странно, если не экзотически, сейчас звучат естественно, поскольку так и должно быть.
Например, "горнятко", "смаколики", "дітлахи".
"Телеграф" сделал подборку слов, которыми еще сотню лет назад широко пользовались наши предки, однако во времена Советщины слова эти были репрессированы и со временем забыты. Возродим их.
- виплигом — хутко, жваво
- вчвал — галопом, великими стрибками
- витребеньки — вигадки, примхи, забаганки
- галузка — пагін дерева, чагарника, а також трав'янистої рослини
- вихилясом — вигинаючись, звиваючись
- галасвіта — невідомо куди; кудись
- вакація – канікули
- хідник – тротуар
- виїмок – виняток
- партика – скибка
- засновок – гіпотеза
- обрус – скатертина
- тепломір – термометр
- підсоння – клімат
- чудуватися – дивуватися
- бережина — берегова лінія
- далебі — чесне слово
- глевкий — недопечений
Стоит отметить, что советская власть не только меняла целые слова, например "будущина" на "майбутнє", но и изымала несоответствующие префиксы и суффиксы для того, чтобы как можно больше приблизить украинский язык к русскому. Например, слово "надвиробництво" сменилось на "перевиробництво".
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что как правильно сказать "преследую цель" на украинском языке. Это словосочетание можно встретить не только в художественной литературе, но и в некоторых словарях.