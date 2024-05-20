"Глевкий", "виплигом" и "галузка": аутентичные украинские слова, возвращающиеся к широкому употреблению

Наши предки употребляли наши предки

В Советский Союз украинский язык был значительно богаче. Однако, к счастью, часть слов, еще в 90-х годах звучавших странно, если не экзотически, сейчас звучат естественно, поскольку так и должно быть.

Например, "горнятко", "смаколики", "дітлахи".

"Телеграф" сделал подборку слов, которыми еще сотню лет назад широко пользовались наши предки, однако во времена Советщины слова эти были репрессированы и со временем забыты. Возродим их.

виплигом — хутко, жваво

вчвал — галопом, великими стрибками

витребеньки — вигадки, примхи, забаганки

галузка — пагін дерева, чагарника, а також трав'янистої рослини

вихилясом — вигинаючись, звиваючись

галасвіта — невідомо куди; кудись

вакація – канікули

хідник – тротуар

виїмок – виняток

партика – скибка

засновок – гіпотеза

обрус – скатертина

тепломір – термометр

підсоння – клімат

чудуватися – дивуватися

бережина — берегова лінія

далебі — чесне слово

глевкий — недопечений

Стоит отметить, что советская власть не только меняла целые слова, например "будущина" на "майбутнє", но и изымала несоответствующие префиксы и суффиксы для того, чтобы как можно больше приблизить украинский язык к русскому. Например, слово "надвиробництво" сменилось на "перевиробництво".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что как правильно сказать "преследую цель" на украинском языке. Это словосочетание можно встретить не только в художественной литературе, но и в некоторых словарях.