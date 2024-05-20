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"Глевкий", "виплигом" и "галузка": аутентичные украинские слова, возвращающиеся к широкому употреблению

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Автор
Возродим украинский язык
Возродим украинский язык. Фото Колаж "Телеграфа"

Наши предки употребляли наши предки

В Советский Союз украинский язык был значительно богаче. Однако, к счастью, часть слов, еще в 90-х годах звучавших странно, если не экзотически, сейчас звучат естественно, поскольку так и должно быть.

Например, "горнятко", "смаколики", "дітлахи".

"Телеграф" сделал подборку слов, которыми еще сотню лет назад широко пользовались наши предки, однако во времена Советщины слова эти были репрессированы и со временем забыты. Возродим их.

  • виплигом — хутко, жваво
  • вчвал — галопом, великими стрибками
  • витребеньки — вигадки, примхи, забаганки
  • галузка — пагін дерева, чагарника, а також трав'янистої рослини
  • вихилясом — вигинаючись, звиваючись
  • галасвіта — невідомо куди; кудись
  • вакація – канікули
  • хідник – тротуар
  • виїмок – виняток
  • партика – скибка
  • засновок – гіпотеза
  • обрус – скатертина
  • тепломір – термометр
  • підсоння – клімат
  • чудуватися – дивуватися
  • бережина — берегова лінія
  • далебі — чесне слово
  • глевкий — недопечений

Стоит отметить, что советская власть не только меняла целые слова, например "будущина" на "майбутнє", но и изымала несоответствующие префиксы и суффиксы для того, чтобы как можно больше приблизить украинский язык к русскому. Например, слово "надвиробництво" сменилось на "перевиробництво".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что как правильно сказать "преследую цель" на украинском языке. Это словосочетание можно встретить не только в художественной литературе, но и в некоторых словарях.

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