Популярная ошибка: Авраменко раскрыл слово, которое многие украинцы говорят на суржике

Как заменить попуярное слово

Многие украинцы говорят "получається" в украинском языке. Однако это грубая ошибка, поскольку слово является суржиком. Есть один верный вариант, которым можно его заменить.

Об этом сказал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко. Он подчеркнул, что слово "получається" входит в ряд самых распространенных слов, которые украинцы переводят неправильно.

"Избегайте слова "получається"! Говорите — "виходить", — объяснил Авраменко.

Для запоминания верного варианта, языковед предложил поучиться на ошибках известной писательницы. В одном из комментариев СМИ она сказала сразу три суржиковые слова: "канєшно", "дєвочки", "не дивлячись на мову".

Авраменко пояснил, что первые две кальки заменяются на "звичайно" или свісно", дівчатка". Кроме того, если мы не принимаем чего-то во внимание, нужно говорить "не зважаючи на" або "попри".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно перевести на украинский язык фразу "не по себе". Многие сталкиваются с ошибками при использовании ее в украинском языке.