Заставляют улыбаться: самые забавные казацкие фамилии
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В других языках аналогов таких наименований нет
В Украине есть фамилии, которые ушли от казаков. Носят их только истинные украинцы.
Это колоритные фамилии с юмористическим оттенком, возникшие в Запорожской Сечи. "Телеграф" рассказывает, какие именно фамилии свидетельствуют о том, что ваши предки были казаками.
Если вам приходилось встречаться с человеком с фамилией, например, Нагнибеда или Перебийнис, знайте — предки такого человека были казаками.
Среди других казацких фамилий также:
- Майборода,
- Тягнирядно,
- Неежборщ,
- Гризидуб,
- Затуливитер,
- Вырвыкишка,
- Несвятыпаска,
- Завалипич,
- Гуляйдень.
В других языках аналогов таких наименований нет. Это особенность украинской системы личных названий. В вышеперечисленных фамилиях сразу можно заметить украинский след, звучат они интересно и вызывают хорошую улыбку.
Ранее "Телеграф" писал, что в современной Украине есть люди с фамилиями, указывающими на древнегреческие корни. Это неудивительно, ведь в южной части нашей страны VII-V ст. до н. э. существовали древнегреческие города-государства.