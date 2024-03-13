Заставляют улыбаться: самые забавные казацкие фамилии

В других языках аналогов таких наименований нет

В Украине есть фамилии, которые ушли от казаков. Носят их только истинные украинцы.

Это колоритные фамилии с юмористическим оттенком, возникшие в Запорожской Сечи. "Телеграф" рассказывает, какие именно фамилии свидетельствуют о том, что ваши предки были казаками.

Если вам приходилось встречаться с человеком с фамилией, например, Нагнибеда или Перебийнис, знайте — предки такого человека были казаками.

Среди других казацких фамилий также:

Майборода,

Тягнирядно,

Неежборщ,

Гризидуб,

Затуливитер,

Вырвыкишка,

Несвятыпаска,

Завалипич,

Гуляйдень.

В других языках аналогов таких наименований нет. Это особенность украинской системы личных названий. В вышеперечисленных фамилиях сразу можно заметить украинский след, звучат они интересно и вызывают хорошую улыбку.

Ранее "Телеграф" писал, что в современной Украине есть люди с фамилиями, указывающими на древнегреческие корни. Это неудивительно, ведь в южной части нашей страны VII-V ст. до н. э. существовали древнегреческие города-государства.