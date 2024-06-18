"Государственному статусу украинского языка – капец": Фарион о русском языке в ВСУ и диссертации Залужного

Языковед призвала военных выполнять закон

В ноябре прошлого года филологиня Ирина Фарион резко высказалась в адрес бойцов "Азова", которые продолжают говорить на русском языке, несмотря на войну с московитами. "Я не могу назвать их украинцами, если не говорят на украинском языке, то пусть назовут себя русскими", — сказала тогда Фарион.

За эти слова на нее посыпались угрозы и откровенные оскорбления. СБУ открыла уголовное производство сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, а Львовская политехника, где работала языковед, уволила ее с работы.

Сожалеет Ирина Фарион о тех словах или, возможно, смягчила свое мнение? Почему образ Верки Сердючки свидетельствует о кризисе украинской культуры? Почему языковые вопросы постоянно вызывают скандалы? Ответы на эти и другие вопросы читайте во второй части интервью филологини "Телеграфу".

*Почему глава МОН Оксен Лисовой — "сутенер" от образования, а избрание Зеленского президентом является следствием ментального кризиса украинцев — читайте в первой части интервью .

— А ваши комментарии по поводу военных, которые общаются на русском языке . Остаетесь на тех же позициях?

– Однозначно! Именно на тех же позициях я и остаюсь. Согласно закону "О Вооруженных Силах Украины" язык публичного общения во всех областях жизни — украинский. Обратите внимание, что есть предписание в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" переводить в СМИ всех говорящих на московском языке. И даже те воины, которые в публичной области, нарушая закон, говорят на московском языке, их теперь переводят, чтобы мы не слышали в публичном пространстве языка врага.

— Но ведь я так понимаю возмущение началось именно с того, что можно быть хорошим украинцем, патриотом, гражданином, безотносительно языка. В этом был довод тех людей, которые на вас нападали за ваши высказывания.

— Это бесполезный аргумент, потому что хороший украинец это тот, который исполняет законы. А это – нарушение закона.

— Недавно в Киеве прошел концерт Андрея Данилко, он же Верка Сердючка. Там звучали песни на русском языке. Я обращался за комментарием к языковому омбудсмену Тарасу Кременю и он сказал, что Данилко — украинский гражданин, украинский артист, а русский язык в Украине не запрещен, поэтому он не видел в этом проблемы с точки зрения закона. Да, он видел этическую проблему, но не законную. Следует вопрос: возможно, нужно запретить русский язык, если он звучит в публичном пространстве, на массовых мероприятиях, а языковой омбудсмен не видит в этом проблемы.

— Омбудсмен не видел и проблемы в том, что Ирина Фарион дискриминируется за украинский язык. Я обратилась с открытым письмом к господину Кременю, чтобы он высказал свое мнение относительно этой брутальщины, которая началась против меня в информационном пространстве. Он молчит до сих пор. Я направила ему официальное письмо, согласно информации "Укрпочты", он получал его. Мужчина, ответь на мое письмо.

В Украине дискриминируют украиноязычных людей! Собственно, потому, что мы себе это позволяем, потому что у нас на государственных должностях люди, не имеющие хребта в прямом и переносном смысле этого слова, и, очевидно, к ним относится и уполномоченный.

Что касается Данилко, это представитель кризиса украинской культуры. Он сам признавался в том, что вырос в суржикоговорящей среде. А что такое суржикоязычная среда? Это когда ты не знаешь, кто ты, когда смешиваешь гречку с макаронами и потребляешь в одной тарелке и за один раз.

В чем состоит ценность каждого языка? В том, что он самодостаточен в своей системе и не надо эти языки смешивать. Модель гибридизма, которую долго предлагал этот актер, является следствием длительной оккупации Украины московитами. Поэтому у нас возник этот московско-украинский суржик: "типа", "кароче", "вообще". Это наша колоссальная политическая и ментальная проблема, и Данилко и как человек, и как актер символ этого ментального кризиса. Он должен был из этого ментального кризиса выходить, но не моя задача давать ему оценку.

Если бы уполномоченный по языковым вопросам имел должное мировоззрение, то сказал бы, что во время войны у нас не должна звучать вообще московская песня. Можно себе представить, что идет германо-московская война и на каком-то концерте звучит германоязычная песня. Это просто не укладывается в голову! Если мы эти вещи допускаем, они нарастают и тогда превращаются в снежный вал, сбивающий нас с ног.

Обратите внимание, как они работали с нами, чтобы не допустить украинскую песню в информационное пространство. Создавались квоты в Украине на украинский продукт. Вы видели государство, которое квотирует свой продукт? Обычно государства квотируют чужой продукт. Это же до какой степени нужно иметь рабское сознание, чтобы квотировать собственную музыку!

— Но в том-то и дело: Кремень говорит, что с морально-нравственной точки зрения неправильно то, что сделал Данилко, но закон не запрещает. И все же, есть проблема с законом?

— У нас нет национального языкового закона. Первоначально был закон колониальный, или советский, в 1989 году, имевший странное понятие, перекочевавшее в действующий закон, "язык приемлемый для сторон". Где в мире есть понятие "язык приемлемый для сторон"? Как мы будем этот приемлемый язык на кассе решать? Понятие "язык приемлемый для сторон" свидетельствует о неумении в абсолютных ценностях работать в категориях "да" или "нет".

Можно в бизнесе договариваться, но нельзя договариваться ни в вопросах религии, ни в вопросах языка, ни в вопросах трактовки истории. Почему? Потому что истина неотносительна, истина абсолютна.

Наибольшее заблуждение либералов состоит в том, что они истину считают релятивным понятием. Это замечал один из, по моему мнению, самых мощных философов ХХ века Степан Бандера. Он отмечал, что самая большая опасность – это релятивизм, когда все относительно. Тогда относительна твоя любовь к жене, родителям, детям. А это не относительные вещи, это абсолютные вещи.

Затем был закон Кивалова-Колесниченко – абсолютно колониальный. И, наконец, тот, который приняли – либерально-гибридный. Это не национальный закон. Национальный закон есть во Франции, там 23 пункта, а у нас 57 статей на более чем 100 страницах. Что вы там толкуете? Что вы там трете, когда достаточно сказать одно предложение: в Украине украинский государственный язык абсолютно во всех сферах.

А оказывается, что статьи языкового закона пишут так, что первая часть предложения что-то утверждает, а вторая часть предложения его отрицает. То есть основополагающий принцип шизофреничности украинского мышления помещен в "да, но…" То есть украинский язык государственный, но оказывается он не государственный.

Так нельзя жить и строить государство. Так все время будет лазейка для того, чтобы вошел Путин и защищал чужих. Так не поступают ни чехи, ни поляки.

Теперь вместо московского языка уже на законодательном уровне полностью завели английский. Все, государственному статусу украинского языка – капец. Государственный статус украинского языка – это теперь призрак. Это также способ сбить высокий полет украинского языка и его колоссальное возрождение во времена великой и кровавой войны. Чем ее сбить? Московским языком его уже не собьешь.

"Имею право критиковать военных"

— Общался с писательницей Ларисой Ницой и она высказала любопытное мнение о русскоязычных бойцах. После победы есть риск, что придут "обрусевшие" бойцы с фронта, будут разговаривать на русском, а у общества не будет морального права их критиковать, делать замечания, ведь люди воевали, проливали кровь за государство. Потом "обрусевшие" бойцы объединятся с "обрусевшими" гражданскими и это будет большая проблема. Соглашаетесь с таким мнением?

— Я как раз отношусь к тем людям, которые считают, что имеют моральное право критиковать их. Чем это все для меня кончилось – вы знаете. Полгода колоссальной борьбы за мое право заставлять всех исполнять закон. У меня больше ничего не сказано: есть закон – выполняйте его.

А если вы напиваетесь, колетесь, еще что-то делаете, то вам это позволено, потому что вы сражаетесь? Ну это ведь абсурдные вещи! Воины – срез украинского общества, а украинское общество разное. Чем мы можем быть объединены, если мы хотим быть цивилизованным государством? Мы можем быть объединены только одним – исполнением закона.

Это как светофор. Красный свет, ты спешишь и бежишь на красный свет. Рядом стоит маленький ребёнок с мамой. Мама говорит: "Нельзя идти на красный свет". А ребенок говорит: "А тот господин побежал на красный свет". Как мама объяснит это ребенку? Так нельзя вести себя. Это либо инфантилизм, либо пофигизм, либо какая-нибудь враждебность.

Поэтому в этом контексте я всегда буду иметь моральное право говорить и апеллировать к закону. Я пришла в парламент в 2012 году, чтобы отменить один закон – Кивалова-Колесниченко. Закон, написанный в Москве и поданный через двух агентов. Где сейчас Колесниченко? Ну, где-то наверняка подрабатывает пуйлу в Крыму. Где сейчас Кивалов? Этот человек, который занес в Украину путинский языковой закон, возглавляет самое основное учебное заведение, где обучают права. А что такое право? Право – это правда. Этот человек является носителем правды в Украине.

Вы понимаете уровень безумия!? Поэтому даже не надо прогнозировать то, что говорит Лариса. Здесь все у нас на виду развивается. Кивалова дальше уважают, к Кивалову едут защищать диссертации, например, господин Залужный во время войны. Когда он ее написал? Мне интересно, потому что написать диссертацию – это исключить себя вообще из жизни. Я свою докторскую диссертацию писала восемь лет, кандидатскую – пять.

У нас кризис на глазах разворачивается. Но Лариса не права в том, что у общества не будет морального права. Вот у меня есть моральное право. И я буду указывать, буду говорить, что я вас не понимаю. Если вы в форме Вооруженных Сил Украины, это самая высокая честь. Как человек в форме ВСУ может говорить на языке врага? Это вредит вашей жизни. Это угроза для вашей жизни, потому что я могу вас воспринять как диверсанта.

Мы же помним, как дикие московиты переодевались в строй УПА и вроде бы от ОУН и УПА истребляли целые села в Галичине и Волыни. А потом люди недалекие говорили, как плохи бандеровцы. И собственно потому, что мы должны на это реагировать, мы должны предупредить этот опасный сценарий, о котором говорит Лариса.

Кроме того, это нужно для них самих. Потому что язык – это граница, язык спасает их жизнь. Когда ты ранен, ты истекаешь кровью, над тобой стоит человек и говорит на русском языке, как ты должен узнать, где свой, а где чужой? Поэтому эта тема абсолютно надумана и использована с единственной целью – дальше остановить развитие украинского языка, вместо того чтобы воевать с реальными врагами Украины.

Такой пример: свою внучку я взяла к себе, у меня все время включен телевизор, чтобы я слышала новости. И вдруг ребенок мой видит воина в форме нашей с флагом, у него берут интервью, и он говорит по-русски. Ребенок прибегает на кухню в панике и говорит: "Бабушка-бабушка, это мо*каль?! Мо*каль с сине-желтым флагом?!"

Что мне объяснять ребенку? Что этот человек, живущий в Украине 32 года, не говорит на украинском языке? Это неуважение к этому языку. Я говорю: "Евонька, ты понимаешь, он, наверное, плохо учился в школе. Поэтому ты должна хорошо учиться в школе. И английский язык, и польский надо учить в школе, и чешский. Эти языки для тебя будут инструментом взаимопонимания с миром. А твой язык для тебя будет домом. Понимаешь?"

"Я не раба! Я свободный человек"

— В одном из интервью вы говорили: "Не хотите говорить по-украински? Сел на танк и уехал в Москву". А как же быть с теми людьми, которые и на украинском не хотят общаться, и из Украины уезжать не планируют?

– Перестать их понимать. Он говорит тебе по-русски, а ты улыбайся ему и говори: "Не понимаю". Можно по-английски сказать. Всё очень просто, это никакая не проблема. То же я говорила 20 лет назад: не знаешь, не понимаешь, не уважаешь – стрелка в сторону России. А ты не хочешь выезжать в Россию, да? А я не хочу тебя понимать. Все! Следует проявить силу, проявить характер. Не кулаком, а проявить психологическую силу. Переход на язык собеседника – это признак психической слабости, если ты у себя дома. Ты гражданин Украины и не говоришь на государственном языке? Прости, я тебя не понимаю. Все, вопрос решен.

Кроме того, есть социальный лифт. Не надо их ни в чем убеждать. Ничего им не нужно доказывать. Ты им ничего не докажешь. Если их до сих пор не убедили ни ракеты, ни огонь, ни КАБы, то их может убедить только социальный лифт. Ты не знаешь украинский язык? Ты не вступишь в вуз, не сдаешь ВНО. Но ВНО – не только глуповатые тесты по украинскому языку, ты должен сдать тест по украинской литературе. Тогда ты будешь знать язык, если читаешь украинскую литературу.

Почему забрали украинскую литературу? Чтобы забрать знания по украинскому языку! Потому что уже открыто сказать, что "такого языка нет" — нельзя. Запретить украинский язык нельзя. Ограничить его откровенно, так как делали это Кивалов-Колесниченко, нельзя. Значит, надо коварно сделать: завести понятия "русскоязычные" и научить нас, рабов, терпеть "рускоязычие". Я не раб, я свободный человек! Потому я требую исполнять закон.

— Подытоживая, скажите, пожалуйста, почему каждый раз, когда поднимают вопросы языка, возникают скандалы. Почему так?

– Потому что язык – это самая тонкая материя. Это вопрос не материального характера, а духовного и душевного характера. Язык – это душа народа. Когда-то Кличко говорил, что вопросы языка занимают в нашем обществе какое-то 27 место. Нет! Вопросы языка в украинском обществе занимают первое место. Почему? Потому что это определяющая характеристика каждой нации. Это основополагающий атрибут нашего бытия. Отсюда такая реакция и такие скандалы и такая невероятная агрессия, когда ты ставишь на место тех людей, которые унижают украинский язык.

Во-вторых, украинцев привыкли интерпретировать и воспринимать как очень терпеливых и толерантных. Недавно наш выдающийся украинский писатель Василий Шкляр сказал, пусть будет проклятая терпеливость украинцев, потому что терпеливы – только волы, то пусть волы и будут терпеливы.

Мы должны отнимать нашу терпеливость и учиться тем моделям поведения, языкового поведения, которые характерны для великих наций: англичан, французов, немцев, поляков. Они вообще не представляют, что языковой вопрос может возникать.

И наконец подытожу: видный языковед Юрий Шевелев сказал, что только в больном обществе вопросы языка обсуждают все. В здоровых обществах вопросы языка обсуждают филологи на научных конференциях. Это еще признак того, что мы ментально нездоровое общество. А что такое "ментальность"? Это синтез ума, души, тела, эмоций и т.д. То есть это эмоциональный разум, интеллект, подсознание и сознание. Вот именно с этим у нас проблемы.

Возможно, не столько с самим украинцем, сколько с тем, очень важно, как изменена этническая структура Украины во времена ее порабощения. То есть когда украинцы уничтожены, а на их место завезены реальные московиты. Я имею в виду святые земли Луганщины, Донетчины, те территории, которые стали промышленными нашими центрами, куда завозили московитов и таким образом их количество росло. Далее они выбирали в наш парламент своих. Украинцы для них не были своими. Они выбирали исключительно московитов. И эти московиты в парламенте олицетворяли нам московскую политику. Но если бы не было "яничарей", те московиты ничего бы не сделали.

Большое зло бессильно, если ему не помогает малое зло. А малое зло – это те "иваны носы", которые открыли в Батурине дверь и потому Петр I смог батуринцев вырезать. Поэтому вопрос языка настолько острый, потому что это вопрос души и вопрос идентичности.