"Он писал ее во время войны?" Фарион "наехала" на Залужного за его диссертацию

На написание диссертации могут уйти годы

В Украине до сих пор уважают одного из авторов скандального языкового закона Сергея Кивалова. А в академии, президентом которой он является, защищал свою диссертацию бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Об этом заявила экс-нардеп, филолог Ирина Фарион в интервью "Телеграфу": "Государственному статусу украинского языка – капец": о русском языке в ВСУ и диссертации Залужного".

"В этом контексте (споров о языке. — Ред.) я всегда буду иметь моральное право говорить и апеллировать к закону. Я пришла в парламент в 2012 году, чтобы упразднить один закон — Кивалова-Колесниченко", — отметила она.

Фарион подчеркнула, что этот закон был написан в Москве и подан через двух агентов. По ее словам, сейчас один из авторов закона Вадим Колесниченко "где-то там наверняка подрабатывает пуйлу в Крыму".

"Где сейчас Кивалов? Этот человек, который занес в Украину путинский языковой закон, возглавляет самое основное учебное заведение, где обучают праву. А что такое право? Право – это правда. Этот человек является носителем правды в Украине. Вы понимаете уровень безумия!? Здесь все у нас на глазах развивается. Кивалова продолжают уважать, к Кивалову едут защищать диссертации, например, господин Залужный во время войны", — заявила Фарион.

В то же время она заинтересовалась, когда бывший главком написал свою диссертацию. Фарион подчеркнула, что написать диссертацию – "это исключить себя вообще из жизни". По ее словам, свою докторскую диссертацию она писала восемь лет, а кандидатскую – пять.

Напомним, в декабре 2023 года Залужный защитил диссертацию по праву. Таким образом он получил научную степень доктора философии. Ее защита состоялась 16 декабря в Национальном университете "Одесская юридическая академия", президентом которой является экс-регионал Сергей Кивалов.