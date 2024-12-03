Три украинских музыкальных композиции, которые в советские времена были под строгим запретом

В одной из них даже нет слов

Советская власть, как сейчас ее преемница, Россия, боялась и ненавидела все украинское. Это касалось даже музыки — некоторые украинские произведения были в СССР под строгим запретом.

О том, какие украинские композиции настолько пугали советскую власть, что оказались в "черном списке", рассказало "Суспільне Культура". Речь идет о трех произведениях.

"Запорозький марш"

Музыкальное произведение приписывают слепому бандуристу Евгению Адамцевичу, однако на самом деле это аутентичный казацкий марш, созданный в XVII веке. Поэтому бандурист всегда сердился, когда его называли отцом "Запорожского марша".

Хотя в нем даже нет слов, которые могли бы быть идеологически чуждыми СССР, "Запорожский марш" был под запретом как не вызывающий советских патриотических чувств.

Кобзари передавали эту мелодию из поколения в поколение, именно так она дошла до Адамцевича – одного из немногих выживших во время уничтожения кобзарства в 1930-х. В 1969 году он исполнил "Запорожский марш" в Киевской опере.

Партитуру легендарного произведения создал Виктор Гуцал, руководитель Оркестра народных инструментов Украины, который лично видел выступление Адамцевича. По словам Гуцала, марш обладал чрезвычайной вдохновляющей силой.

До 1974 года марш триумфально звучал на всех концертах оркестра, включая выступление в московском Большом театре. Однако после того, как партийные функционеры заметили особый подъем публики, произведение запретили, запись уничтожили, а Гуцала вынудили покинуть пост. Позднее он возглавил Оркестр народных инструментов Украинского радио, где продолжил свою творческую деятельность.

"Чуєш, брате мій"

Легендарная стрелковая песня-реквием "Чуєш, брате мій" родилась в 1910 году благодаря творчеству братьев Лепких. Богдан создал проницательные слова, а его брат Лев, сечевой стрелок, положил их на музыку.

Несмотря на народную известность, песня оказалась под запретом в советское время. Известные композиторы Кирилл Стеценко и Александр Кошиц, создавшие хоровые аранжировки произведения, были даже объявлены врагами режима. Исполнение этой песни могло привести к попаданию в "черный список", что ощутил на себе Академический народный хор под руководством Григория Веревки.

Особенно драматичный момент произошел во время гастролей хора в Мюнхене, когда стало известно об убийстве советскими спецслужбами Степана Бандеры. Веревка, увидев в зале людей, только что вернувшихся с похорон, смело исполнил "Чуєш, брате мій". На следующий день советское посольство выдало категорический запрет на исполнение этой песни.

Гимн Украины

История украинского гимна началась с преследований: в 1862 году автора текста Павла Чубинского сослали в Архангельскую губернию за его "вредное влияние" на народ. Однако стихотворение нашло отклик среди галицкой интеллигенции, и композитор Михаил Вербицкий, известный гитарист, создал к нему музыку.

Первое исполнение состоялось в Перемышле в 1865 году на вечере памяти Шевченко. Интересно, что первоначально произведение было написано как "Баллада для голоса и гитары". Запрещенный в царской России, он приобрел популярность после революции 1917 года и стал гимном УНР. В советское время его заменили на "Живи, Украина, прекрасная и сильная" — провластную версию о "братских народах" и партии.

24 сентября 1989 года произошло знаковое событие в истории украинского гимна — его исполнение на фестивале "Червона Рута". Инициатором стал певец Василий Жданкин, к которому присоединились Виктор Морозов и Эдуард Драч. Исполнение "Ще не вмерла Україна" вызвало мощный эмоциональный отклик – присутствующие начали выкрикивать "Волю!".

Представители КГБ, предвидя возможность исполнения гимна во время закрытия фестиваля, приказали техническому персоналу отключить звуковое оборудование. После выступления Жданкина на сцену вышел детский танцевальный коллектив, вынужденный выступать без музыкального сопровождения.

Это исполнение стало первым массовым публичным звучанием украинского гимна в советское время, объединив тысячи голосов. Мелодия, созданная церковным композитором Михаилом Вербицким, имеет выразительное литургическое звучание, что особенно ощутимо в первых аккордах. Эта особенность придает гимну особое торжество, что ярко проявилось во время событий Революции Достоинства и сохраняет свое сакральное значение до сих пор.

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