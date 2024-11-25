Почему в СССР на стены вешали ковры: не только для декора

В свое время советские люди не могли представить себе квартиру без ковра на стене

Мода вешать на стену ковры в Советский Союз пришла с Востока. Однако, если, например, в Турции ковер традиционно был декоративным элементом интерьера, в СССР он во многом выполнял практическую роль.

Ковры на стенах хоть и редко, но все еще встречаются в некоторых домах и квартирах. "Телеграф" раскладывает по полочкам, почему в советский быт прочно вошла эта традиция.

Престиж

Ковер с яркими узорами имел "богатый" вид и подчеркивал высокий статус хозяина. Поэтому люди в СССР готовы были стоять в огромных очередях и платить высокую цену, чтобы приобрести этот признак достатка. Нередко ковры покупали в кредит и использовали для их покупки нужные знакомства. Поэтому ковры всегда вешали на самом видном месте, дарили на свадьбу и передавали по наследству.

Уют и тепло

Советские квартиры с их простыми и скучными стенами становились уютнее благодаря мягким и ворсистым коврам с замысловатыми узорами. Особенно часто их вешали в спальнях — возле кровати. Это делалось для защиты от сквозняков и сохранения тепла.

Звукоизоляция

Известно, что советские квартиры не могли похвастаться хорошей звукоизоляцией, поскольку стены их были очень тонкими. Ковер помогал отгородиться от соседей, чтобы за стеной не были слышны разговоры.

Экономия обоев

Обои в советское время были дефицитным и довольно дорогим товаром, который можно было достать только по "блату". Поэтому на стенах, которые были закрыты мебелью или коврами, было не принято клеить обои. В некоторых случаях для нового ковра специально выбирали место с худшим состоянием обоев, чтобы отложить ремонт еще на несколько лет.

Хотя сегодня большинство функционала уже отпало: благодаря стеклопакетам и утепленным стенам в квартирах не гуляет сквозняк, а соседских разговоров не слышно из-за более качественных стен; некоторые пожилые люди до сих пор считают комнату без ковра на стене крайне неуютной.

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