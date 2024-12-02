Почти голые и страшные. Как выглядели первые искусственные елки СССР и из чего их делали (фото)

Приблизительно 10 лет Союз потратил на разработку елок

Сейчас искусственные елки есть почти у каждого дома, и они стали хорошей альтернативой настоящим хвойным деревьям. Однако в СССР они появились довольно поздно, тогда как в США их продавали безумными темпами не менее полувека.

"Телеграф" расскажет из чего делали первые искусственные елки в СССР и покажет, как они выглядели.

Разработку искусственных новогодних деревьев в советское время начали в 1950 годах, и только через 9 лет на рынке появились первые экземпляры. Союзу понадобилось почти десять лет, чтобы догнать Запад, но не по качеству елок.

Самая большая елка в 1959 году достигала 1,7 метра, но были и меньшие экземпляры высотой 90 сантиметров. Производители отмечали, что такие елки производятся в течение всего года и помогают сохранить молодые леса от вырубки.

Ведь с 1950 в СССР активно агитировали за сохранение леса и уменьшение его вырубки, поэтому искусственные елки стали одним из инструментов пропаганды.

Первые годы существования искусственных елок не сопровождались ажиотажем и популярностью вокруг них, ведь людям не нравилось отсутствие запаха хвои и общий вид. На фото видно, что большинство новогодних деревьев имели мало веточек и были не такими пушистыми, как современные.

Кстати, именно поэтому елки в СССР так обильно украшали дождиком и большими игрушками, пытаясь заполнить пустоту.

В советские времена первые искусственные елки изготовляли из этрола, полиэтилена и капрона. Было несколько моделей новогодних деревьев: с твердыми ветвями и хвоинками и с мягкими.

Появление искусственных елок в СССР заставило производителей уменьшить размеры игрушек, чтобы они гармонично смотрелись на небольших деревьях.

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