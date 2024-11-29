Настоящий раритет. Каким был фитнес-браслет в СССР

Выпуск таких устройств начался в 1960-х годах и продолжался вплоть до начала 1990-х

В СССР были те, кто любил спорт. Поэтому еще в 1960-х годах был создан механический "фитнес-браслет" — шагомер, который помогал людям контролировать свою двигательную активность.

Этот прибор назывался "Заря" и стал очень популярным, оставаясь незаменимым гаджетом для активного образа жизни на несколько десятилетий. "Телеграф" расскажет, как он работал и как выглядел.

Шагомер в те времена работал на основе механического маятника, который колебался при каждом шаге и помогал подсчитывать пройденное расстояние. Несмотря на отсутствие современных технологий, такое устройство было надежным средством для ведения здорового образа жизни.

Оно было настолько компактным, что легко помещалось на ладони, а носили его обычно на поясе. В его конструкции не было электроники, а принцип действия базировался на чисто механических средствах, которые обеспечивали точный подсчет шагов. Это показывает, что идея подсчета двигательной активности не является новинкой нашего времени, а имела место еще несколько десятилетий назад. Выпуск таких устройств начался в 1960-х годах и продолжался вплоть до начала 1990-х.

Среди советских людей этот прибор имел бешеную популярность, особенно во времена, когда идеи здорового образа жизни активно пропагандировались. Шагомер "Заря" давал людям возможность контролировать свою активность без сложных технологий и дорогих устройств.

Сейчас подсчет шагов стал проще благодаря фитнес-браслетам и смартфонам. Сегодня советские "фитнес-браслеты" остались доступными для широкого круга пользователей в интернет-магазинах. Приобрести их можно от 100 до 500 гривен, некоторые даже в оригинальной упаковке.

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