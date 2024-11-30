Шесть выдающихся украинских фильмов, которые были строго запрещены в СССР

Некоторые ленты зрители увидели только спустя десятилетия

Советская власть не только физически убивала украинцев, устроив Голодоморы, но и пыталась уничтожить нашу культуру. Невероятные ленты украинских режиссеров в 60-х и начале 70-х годов были запрещены в СССР.

Этот период был временем возникновения и развития уникального явления под названием "украинское поэтическое кино". Однако советская власть решила прекратить эти творческие поиски украинских режиссеров, чем на долгие годы остановила развитие украинского кинематографа. "Радио Свобода" собрало шесть украинских фильмов, которые в Советском Союзе были запрещены к показу. Теперь они доступны на YouTube.

"Входящая в море" (1965)

Режиссер: Леонид Осыка

Экспериментальная короткометражная лента Леонида Осыки стала его режиссерским дебютом. Отказавшись от традиционных диалогов, автор создал уникальную визуальную поэму, где история разворачивается через игру света и тени, цветовые контрасты, символические образы и чистые эмоции. Это не просто фильм с сюжетом – это особый кинематографический опыт, влияющий непосредственно на чувства зрителя.

Фильм обвинили в "экзистенциализме" и "упадке". Лента так и не вышла в прокат, зрители смогли увидеть ее только в конце 1980-х.

"Родник для жаждущих" (1966)

Режиссер: Юрий Ильенко

Среди украинских режиссеров именно Юрий Ильенко побил печальный рекорд – семь его фильмов попали под запрет советской цензуры. Жемчужиной среди этих запрещенных шедевров считается "Родник для жаждущих" — лента, почти полностью лишенная диалогов. В центре повествования — драма старого Левка, столкнувшегося с одиночеством после того, как ушла жена и разъехались все шестеро сыновей. Готовясь к смерти, он даже делает себе гроб, но жизнь упорно не отпускает его. Тогда Левко находит новую цель — восстановить старый сельский родник, который веками давал воду людям, а теперь заброшен и заилен.

Эта глубоко символическая притча о жизни, смерти и возрождении, созданная Ильенко по сценарию Ивана Драча, вызвала такой гнев у советского руководства, что оно приказало уничтожить все копии. Однако режиссеру удалось спасти один экземпляр фильма. Благодаря этому уникальное произведение сохранилось до наших дней. Лишь спустя долгие 23 года, в 1988-м, "Родник для жаждущих" наконец-то нашел путь к своему зрителю.

"Совесть" (1968)

Режиссер: Владимир Денисенко

В основе драматической истории трагические события в украинском селе во время нацистской оккупации. После того как двое местных юношей убивают немецкого коменданта, оккупанты расстреливают половину жителей села. Перед остальными крестьянами встает нечеловеческий выбор: либо выдать убийц до утра и спасти собственные жизни, либо сохранить их тайну и принять смерть вместе.

У фильма была непростая судьба — после запрета единственная копия исчезла при загадочных обстоятельствах. Однако история имела неожиданное продолжение: в 1989 году, когда Советский Союз уже был на грани распада, неизвестный подбросил пленку с фильмом "Совесть" к фильмохранилищу Киевской киностудии имени Довженко. Эту почти детективную историю спасения картины впоследствии рассказал Александр Денисенко — сын режиссера Владимира Денисенко.

"Белые Облака" (1968)

Режиссер: Ролан Сергиенко

Сюжет разворачивается вокруг мужчины, получающего телеграмму о смертельной болезни отца. Отправившись в путь в родное село, он погружается в воспоминания своего детства — времена жестокой коллективизации и страшного Голодомора. В памяти возникают болезненные картины: его отец, вставший на сторону советской власти и участвовавший в раскулачивании своих же односельчан. На протяжении всего путешествия главного героя преследует внутренний конфликт — успеет ли он застать отца живым, и главное — какие слова найдет для разговора после лет молчания и горьких воспоминаний.

Хотя фильм и вышел в ограниченный прокат в том же году, его судьба сложилась трагически. Значительная часть сцен была вырезана цензурой, а вскоре картину вообще признали "идеологически вредной" и отправили в спецхранилище, где она пролежала долгие годы.

"Долгие проводы" (1971)

Режиссер: Кира Муратова

"Долгие проводы" Киры Муратовой — это тонкое психологическое исследование материнской любви, перерастающее в зависимость. В центре истории — одинокая женщина, посвятившая жизнь воспитанию сына. Когда он взрослеет и стремится к самостоятельности, мать не может смириться с его отдалением. Ее попытки удержать сына рядом становятся все более отчаянными и иррациональными, что лишь усугубляет пропасть между ними.

Созданная на Одесской киностудии лента вызвала жесткое сопротивление советской системы. Когда фильм был почти готов, от Муратовой потребовали кардинальных перемен. Режиссер отказалась идти на компромисс и была наказана за это специальным постановлением ЦК Компартии СССР о полном запрещении картины. Пятнадцать лет лента пролежала в спецхранилище. После выхода на экраны "Долгие проводы" получили признание на Международном кинофестивале в Локарно.

"Пропавшая Грамота" (1972)

Режиссер: Борис Ивченко

Это уникальное сочетание героической эпопеи и народной комедии. В центре сюжета – яркие приключения двух казаков: Василия в исполнении Ивана Миколайчука и Андрея, которого сыграл Федор Стригун. Их миссия кажется простой — доставить гетманскую грамоту царице, но путешествие превращается в сногсшибательный ряд комических ситуаций и серьезных испытаний.

Однако сама история создания фильма оказалась не менее драматичной, чем приключения ее героев. Первый режиссер Виктор Гресь вынужден был покинуть проект из-за несогласия властей с его видением образа свободолюбивого казака Василия. Его преемник Борис Ивченко оказался перед сложной задачей — переработать почти завершенный фильм. Пришлось снимать новые эпизоды, поменять музыку, переписывать диалоги. Цензоры придирались к мельчайшим деталям: требовали убрать немецкий акцент у русской царицы, переозвучив ее на украинском, вычеркнули из саундтрека казацкий марш в петербургских сценах. Несмотря на все уступки и переработки фильм все равно запретили. Только через 12 лет лента наконец-то нашла своего зрителя и, вопреки всем препятствиям, стала любимой классикой, разобранной на цитаты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сокрушительный Голодомор в Украине — не единственная трагедия, к которой причастна советская власть. Еще по меньшей мере три факта массовых смертей людей произошли на украинских землях из-за халатности, умысла или невмешательства власти СССР.