"Підростаюче покоління" - грубая калька с русского. Как это правильно сказать на украинском

От этого речевого клише следует отказаться ради чистоты и правильности речи

В ежедневном общении можно услышать устойчивое словосочетание "підростаюче покоління", однако это калька с русского языка. Специалисты отмечают, что культура общения начинается с правильного словоупотребления и в украинском есть более правильные определения.

"Телеграф" рассказывает о том, как правильно сказать "підростаюче покоління" на украинском языке и при этом не использовать заимствованные слова.

Всем известно, что украинский очень богат и разнообразен, однако многие до сих пор используют слова, которые далеки от литературного "образца". Специалисты напоминают, что употребление причастий активного состояния с -уч-, -юч- не рекомендуется нормами современного украинского языка.

Поэтому вместо "підростаюче покоління" нужно говорить:

молоде (юне) покоління

юнь

памолодь

молодь.

Или же рекомендуется перестроить предложение, чтобы можно было использовать глагол підростати или существительное памолодь, підлітки.

Каждое из этих слов имеет глубокие языковые корни и отражает красоту украинской терминологии. Они не только правильны, но и благозвучны, легко воспринимаются на слух.

Запоминая правильные названия, мы не только соблюдаем языковые нормы, но и сохраняем культурное наследие. Использование подлинных слов – это уважение к родному языку.

Напомним, украинский язык богат синонимами, с помощью которых привычному "бувай" при прощании можно сказать что-то более оригинальное. Есть как минимум девять слов и фраз, которые можно использовать в данном случае.

Следует уточнить, что для того или иного случая следует выбрать нужный вариант.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно здороваться в разное время суток на украинском языке. Большую роль в этом случае будет играть падеж. К слову, многие совершают ошибку, говоря "Добрий ранок".