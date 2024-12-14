"Підростаюче покоління" - грубая калька с русского. Как это правильно сказать на украинском
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От этого речевого клише следует отказаться ради чистоты и правильности речи
В ежедневном общении можно услышать устойчивое словосочетание "підростаюче покоління", однако это калька с русского языка. Специалисты отмечают, что культура общения начинается с правильного словоупотребления и в украинском есть более правильные определения.
"Телеграф" рассказывает о том, как правильно сказать "підростаюче покоління" на украинском языке и при этом не использовать заимствованные слова.
Всем известно, что украинский очень богат и разнообразен, однако многие до сих пор используют слова, которые далеки от литературного "образца". Специалисты напоминают, что употребление причастий активного состояния с -уч-, -юч- не рекомендуется нормами современного украинского языка.
Поэтому вместо "підростаюче покоління" нужно говорить:
- молоде (юне) покоління
- юнь
- памолодь
- молодь.
Или же рекомендуется перестроить предложение, чтобы можно было использовать глагол підростати или существительное памолодь, підлітки.
Каждое из этих слов имеет глубокие языковые корни и отражает красоту украинской терминологии. Они не только правильны, но и благозвучны, легко воспринимаются на слух.
Запоминая правильные названия, мы не только соблюдаем языковые нормы, но и сохраняем культурное наследие. Использование подлинных слов – это уважение к родному языку.
Напомним, украинский язык богат синонимами, с помощью которых привычному "бувай" при прощании можно сказать что-то более оригинальное. Есть как минимум девять слов и фраз, которые можно использовать в данном случае.
Следует уточнить, что для того или иного случая следует выбрать нужный вариант.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно здороваться в разное время суток на украинском языке. Большую роль в этом случае будет играть падеж. К слову, многие совершают ошибку, говоря "Добрий ранок".