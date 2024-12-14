"Підростаюче покоління" - груба калька з російської. Як це правильно сказати українською

Від цього мовного кліше слід відмовитися заради чистоти та правильності мови

У щоденному спілкуванні можна почути стійке словосполучення "підростаюче покоління", проте це калька з російської мови. Фахівці зазначають, що культура спілкування починається з правильного слововживання і в українській є більш правильні визначення.

"Телеграф" розповідає про те, як правильно сказати "підростаюче покоління" українською мовою і при цьому не використовувати запозичені слова.

Всім відомо, що українська дуже багата і різноманітна, проте багато хто досі використовує слова, які далекі від літературного "зразка". Фахівці нагадують, що вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендується нормами сучасної української мови.

Тому замість "підростаюче покоління" треба говорити:

молоде (юне) покоління

юнь

молодь

памолодь.

Або ж рекомендується перебудувати речення таким чином, щоб можна було використати дієслово підростати або іменники памолодь, підлітки.

Кожне з цих слів має глибоке мовне коріння і відображає красу української термінології. Вони не тільки правильні, але й милозвучні та легко сприймаються на слух.

Запам’ятовуючи правильні слова, ми не лише дотримуємося мовних норм, а й зберігаємо культурну спадщину. Використання автентичних слів – це повага до рідної мови.

Нагадаємо, українська мова багата на синоніми, за допомогою яких звичному "бувай" при прощанні можна сказати щось оригінальніше. Є як мінімум дев’ять слів і фраз, які можна використовувати в даному випадку.

Слід уточнити, що для того чи іншого випадку потрібно вибрати потрібний варіант.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно вітатись у різний час доби українською мовою. Велику роль у цьому випадку гратиме відмінок. До речі, багато хто робить помилку, кажучи "Добре ранок".