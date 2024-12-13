Не говорите с "наступаючим": как правильно поздравить с Рождеством на украинском

Украинский язык предлагает несколько вариантов такого пожелания

На носу сезон новогодних праздников и уже пора подготовить поздравления для родных и близких с Рождеством. Однако не все знают, что оборот "с наступаючим" — это калька с русского языка. В украинском же есть несколько соответствий для этого выражения, которые звучат намного благозвучнее.

"Телеграф" рассказывает о том, как избежать распространенных ошибок во время поздравлений с Рождеством. Запоминайте, как правильно поздравлять с праздниками и чего следует избегать.

Рождество в 2024 году отмечается 25 декабря. И правильно говорить "З Різдвом", а не "З Рождєством". Если же вы хотите сказать "С наступающим Рождеством", то следует использовать конструкцию "З прийдешнім Різдвом". Также можно говорить "З прийдешніми святами".

Кроме этого можно использовать такие обороты:

Зі світлим святом Різдва Христового!

Христос народився! Славімо Його!

Щасливого та радісного Різдва!

З прийдешнім Різдвом! Нехай він буде щедрим на щасливі моменти!

И помните, Рождество ни на кого не наступает, а "приходить" або "настає".

Кроме этого во всех случаях название праздника — Різдво — пишется с большой буквы. Прилагательное же, образованное от него, — різдвяний — пишем с маленькой если с этого слова не начинается предложение.

Напомним, что в рождественских традициях украинцев есть забава и своеобразный обычай, который распространен среди молодежи: заглядывать в будущее на сочельник и на утро Рождества. Многие называют это "гаданням", однако употребление этого слова ошибочно. Правильно по-украински говорить "ворожити".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно и красиво поздравить с Новым годом по-украински. Нередко можно услышать "бажаємо благопоуччя", однако по-украински так говорить неправильно.