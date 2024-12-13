"Прострочений" или "протермінований": как правильно говорить на украинском о чем-то устаревшем
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Оба варианта абсолютно корректны в украинском языке, но стоит учитывать контекст
Представьте ситуацию: вы общаетесь, пытаетесь быть грамотным, но вдруг спотыкаетесь на слове, значение которого кажется сложным. Слова могут иметь несколько значений, и "просроченный" – яркий тому пример.
"Телеграф" рассказывает, как правильно его употреблять. И как говорить о вещах, срок годности которых истек.
Что означает слово "прострочений"
"Прострочений" – это распространенное слово, которое используется для описания различных ситуаций. Его можно услышать в контексте продуктов, лекарств, платежей и других вещей, срок годности которых истек.
Дополнительные значения слова "прострочений"
Интересно, что слово "прострочений" имеет и другое значение, связанное с глаголом "просрочить" в контексте шитья или украшения:
Примеры употребления:
- Іван стояв унизу і перед собою бачив лише широку підошву, прострочену в два ряди міцними цвяхами.
- Сорочка мала підігнутий зріз, прострочений на машинці наосліп.
В этих контекстах "просроченный" означает зшитий, обшитий или оброблений строчкою.
Синоним "протермінований"
На украинском языке слово "прострочений" имеет точный синоним — "протермінований". Оба слова можно употреблять для обозначения вещей или обязательств, срок которых истек:
- Протермінований кредит;
- Протерміновані ліки;
- Термін придатності протермінований.
Знание тонкостей украинского языка помогает разнообразить речь. Поэтому не бойтесь использовать слово "прострочений" – оно имеет право на жизнь в разных контекстах.
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