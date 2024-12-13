"Прострочений" или "протермінований": как правильно говорить на украинском о чем-то устаревшем

Оба варианта абсолютно корректны в украинском языке, но стоит учитывать контекст

Представьте ситуацию: вы общаетесь, пытаетесь быть грамотным, но вдруг спотыкаетесь на слове, значение которого кажется сложным. Слова могут иметь несколько значений, и "просроченный" – яркий тому пример.

"Телеграф" рассказывает, как правильно его употреблять. И как говорить о вещах, срок годности которых истек.

Что означает слово "прострочений"

"Прострочений" – это распространенное слово, которое используется для описания различных ситуаций. Его можно услышать в контексте продуктов, лекарств, платежей и других вещей, срок годности которых истек.

Дополнительные значения слова "прострочений"

Интересно, что слово "прострочений" имеет и другое значение, связанное с глаголом "просрочить" в контексте шитья или украшения:

Примеры употребления:

Іван стояв унизу і перед собою бачив лише широку підошву, прострочену в два ряди міцними цвяхами. Сорочка мала підігнутий зріз, прострочений на машинці наосліп.

В этих контекстах "просроченный" означает зшитий, обшитий или оброблений строчкою.

Синоним "протермінований"

На украинском языке слово "прострочений" имеет точный синоним — "протермінований". Оба слова можно употреблять для обозначения вещей или обязательств, срок которых истек:

Протермінований кредит;

Протерміновані ліки;

Термін придатності протермінований.

Знание тонкостей украинского языка помогает разнообразить речь. Поэтому не бойтесь использовать слово "прострочений" – оно имеет право на жизнь в разных контекстах.

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