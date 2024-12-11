Не говорите так замужним: как правильно обращаться к женщинам на украинском

Даже в обычном обращении есть важные моменты, которые нужно знать

Многие украинцы сейчас все активнее переходят на свой родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Например, как правильно обращаться к другим людям, ведь в нашем языке существует далеко не один вариант.

Как отмечает языковед Александр Авраменко, в разговорном украинском языке часто можно услышать обращение "мужчина" к лицу мужского пола, а еще иногда — "чоловіче". Оба этих слова имеют одинаковое значение, однако есть один важный момент: если внимательно присмотреться в словарях, то у слова "мужчина" есть маркировка — "разговорное, редко". А это значит, что это разговорное слово и редко употребляемое, а значит, нежелательное.

Соответственно, можно сделать вывод, что оба обращения будут правильными, однако лучше лицо мужского пола назвать "чоловіком".

Также, добавляет языковед, обращаться к незнакомому человеку на улице "жінка" или "жіночка" — тоже не правильно, потому что это калька на русский язык "девушка/женщина".

В большинстве стран Запада за основу берется социальное положение — замужем или незамужняя. В Украине к замужней женщине обращаются "пані", а к незамужней — "панна", "панночка" или "панянка".

Напомним, ранее мы писали том, как сказать "кувырком" на украинском.