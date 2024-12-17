На льду можно "підслизнутися" или "послизнутися": как правильно говорить в украинском языке

Одна из форм точно неправильная

С наступлением зимнего периода многие столкнулись с новыми "скользкими" реалиями. А заодно актуальным стал вопрос о том, как правильно говорить на украинском языке "підслизнувся" или "послизнувся".

Согласно нормам современного украинского языка правильным вариантом будет "послизнувся". По крайней мере, такая норма указана в Словаре украинского языка (СУМ).

Кроме того, корректным также будет вариант "посковзнувся", который тоже прописан в СУМ.

Глагол "послизнувся" в современном украинском языке является нормативным, поскольку префикс "по-" соответствует одноразовому или кратковременному действию.

Впрочем, вариант "підслизнувся" может встречаться в региональных диалектах в некоторых частях Украины. В таком случае префикс "під-" может употребляться в значении "немного". Однако эти формы являются архаичными, а не литературными и в актуальных словарях украинского языка такая форма не встречается.

Таким образом, если вы хотите научиться говорить или писать правильно, то надо использовать "послизнувся" или "посковзнувся".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно здороваться в разное время суток на украинском языке. Большую роль в этом случае будет играть падеж. К слову, многие совершают ошибку, говоря "Добрий ранок".