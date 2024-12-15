Удивите всех за столом: как будет украинским "бутерброд с икрой"

Таких аутентичных слов вы еще не слышали

Приближаются новогодние праздники, украинцы, которые стали чаще разговаривать на родном языке, захотят отведать "бутерброд с икрой". Однако немногие знают, как это говорить правильно.

"Телеграф" расскажет, как этот перекус называть на украинском языке. А также поделится вариантами замены.

Обратите внимание, что слово "бутерброд" – это заимствование из немецкого языка, где "Butterbrot" означает "масляный хлеб". В украинском языке это слово прижилось, но есть и альтернативные варианты.

Официальные украинские варианты названия:

Канапка;

Хлібець;

Намащений хліб;

Бутер (розмовне).

Самое распространенное название – "канапка". У этого слова есть интересное происхождение – от французского "canapé", что сначала означало мягкие диванчики, а затем трансформировалось в название легкой закуски на кусочке хлеба.

Аутентичные украинские названия бутербродов

Языковед Александр Авраменко считает лучшим аналогом слово "накладанец". Среди примеров употребления этого слова — произведение Юрия Винничука, вышедшее в 2000 году "Мальва Ланда", где упоминается "большая тарелка с накладанцами".

Однако в украинском языке есть и другие слова, которые означают тип бутерброда, в зависимости от того, как он сделан. Хлеб с маслом, или же намазанный перемолотым салом с чесноком во многих регионах страны называли "мазанка". Также сложную конструкцию, где хлеб клался еще и сверху на начинку называли "складень", — сейчас более популярное слово с английского — сэндвич.

Если говорить о бутерброде именно с икрой, то лучше всего сказать:

"Канапка з ікрою"

"Хлібець з ікрою"

"Накладанець з ікрою".

Интересный нюанс: в разных регионах Украины могут быть свои локальные названия и произношения. Так что в следующий раз, когда захотите заказать бутерброд с икрой, смело просите "канапку с икрой" – вас сразу поймут.

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