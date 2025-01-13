Лучшие тексты щедровок для взрослых и детей на украинском

Сохраняйте красивые щедровки с хорошими пожеланиями

Сегодня, 13 января, по старому стилю отмечают Щедрый вечер и праздник Меланки. По новоюлианскому календарю они приходились на 31 декабря. В этот день принято ходить по домам со щедровками. А вот засевать верующие ходят 14 января, в праздник Василия Великого.

Щедрый вечер получил свое название, потому что в этот день принято готовить "богатую" кутью и сытные блюда. Хозяйки накрывают большой стол, на который кладут блины, вареники, блюда из свинины.

Также обязательной традицией в этот день является щедрование. Поют обычно девушки, а ребята могут переодеваться у разных животных и ходить с ними. Один парень должен превратиться в Меланку, одевшись в женскую одежду. Также должны быть такие персонажи как Коза, Цыган, Журавель, Рогатый черт.

К празднику "Телеграф" собрал подборку красивых щедровок, которые стоит себе сохранить. Эти песни дополнят праздник и сделают его более атмосферным.

Щедровки 2025 на украинском языке

Хай Маланки і Василя

Принесуть здоров’я й сили!

Щоб у цей святковий вечір

Весь тягар упав із плечей!

Щоб тривоги не лунали

І ракети не літали,

Щоби наші Збройні Сили

Били ворога щосили!

Хай у хаті буде спокій

Наперед, на сотні років!

Хлопці щоб вернулись цілі,

Святкувалися весілля

Й уродини, і хрестини!

Кожному в сім’ю дитину!

То й відродиться країна—

Ми не станем на коліна!

Хай Василя і Маланки

Спинять їхні дрони й танки

І нехай у щедрий вечір

Закуцюбнуть в холоднечі!

З нами правда й віра в Бога

То ж за нами й перемога!

Поздравление со Щедрым вечором

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір.

А я знаю, що пан вдома,

Сидить собі кінець стола.

Щедрий вечір…

Сидить собі кінець стола,

А на ньому шуба люба.

Щедрий вечір…

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі калиточка.

Щедрий вечір…

А в тій калитці сім червінців,

Усім дітям по червінцю.

Щедрий вечір.

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Картинка со Щедрым вечором

В полі, полі плужок оре,

Щедрий вечір, добрий вечір

Добрим людям на ввесь вечір.

За тим плужком Господь ходить.

Щедрий вечір…

Святий Петро поганяє,

Божа Мати їсти носить.

Щедрий вечір…

"Ори, Синку, цюю нивку,

Та посієм пшениченьку".

Щедрий вечір…

***

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір…

Добрий день, настань!

***

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

Желаем вам хорошего праздника

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

Сохраняйте красивые щедровки

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