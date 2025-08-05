Даже не заметите, что купили несвежее: каких продуктов лучше избегать в магазине

На что следует обратить внимание

Аппетитное свежее мясо, блестящая рыба и сочные фрукты, на первый взгляд, будут казаться удачной покупкой, но за красивой картинкой часто скрывается правда, которую покупатель заметит уже дома.

В магазинах и на рынках могут прибегать к хитростям, чтобы замаскировать продукты, которые потеряли свежесть. "Телеграф" рассказал, на что стоит обратить внимание в магазине, чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию.

Маринованное мясо

Мясо, срок годности которого может подходить к концу, могут замачивать в пряных маринадах. Так могут прятать неприятный запах, изменение цвета и слизь на поверхности.

Перемороженная рыба

Рыбу могут по 2-3 и более раз замораживать и размораживать, особенно, когда на улице жара и машина, привозящая продукты, задержалась в пути. Здесь почти невозможно проверить качество такой продукции, поэтому лучше покупать свежемороженую.

Рыба

Несвежие фрукты уходят в пирожки

Если в магазине есть собственная выпечка, то, вероятно, что фрукты, которые уже "подгуляли" могут стать начинкой для пирожков.

Продукты на пиццу

Возможно сыр, грибы, колбаса или мясо в вашей пицце — это продукты, срок годности которых скоро завершится, если не уже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что лучше сразу проверять в магазине, чтобы не переплачивать за "воздух".