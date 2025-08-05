Этот напиток был повсюду, но сейчас его не найдешь. Что может напомнить вкус детства

Хотя есть те, что до сих пор готовят его дома

Для многих кисель — не просто напиток, а настоящее напоминание о детстве. Его густой, тягучий вкус, яркий цвет и едва уловимый аромат ягод или фруктов и сегодня вызывает ностальгию — о бабушкиной кухне, о детском садике или школьных обедах, где его подавали в стаканах вместе с печеньем.

Традиционно кисель готовили на основе ягодного отвара — из вишни, смородины, малины или даже яблок. Добавляли сахар, а затем — главный ингредиент: крахмал, который делал напиток густым, почти десертным, напоминает "Телеграф".

При этом консистенция киселя зависела от количества крахмала — от легкой, питьевой до почти желейной, которую ели ложкой.

Кисель

Не все дети были в восторге от этого напитка. Некоторые не любили его за скользкую текстуру или слишком сладкий вкус. Но для других — кисель стал олицетворением домашнего тепла, покоя и заботы, символом того времени, когда жизнь была проще.

Сегодня кисель уже не так популярен, как когда-то в СССР, однако он остается важной частью кулинарной и культурной памяти. Во многих семьях его продолжают готовить. Кроме того, если хочется вспомнить вкус детства, но времени на готовку нет, то можно купить уже готовую пачку киселя с любым вкусом и просто добавить воду.

Кисель

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть еще одно блюдо, которое может напомнить вам вкус детства. Его обычно готовили на завтрак.