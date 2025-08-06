Пение этой птицы похоже на рев быка: в одной из областей Украины увидели редкого гостя

Птица весит всего 2 килограмма

В Украине время от времени фиксируют появление редких видов птиц, обычно избегающих человеческих глаз и обитающих в труднодоступных природных местах. Одну из таких птиц увидели в Хмельницкой области.

В Староконстантинове Хмельницкой области зафиксировали уникальную птицу — Бугай, как говорится в публикации в Facebook. Этот болотный житель, известный своим мастерством маскировки и громким ревом.

Где живет бык и почему его трудно увидеть

Бугай — обитатель заболоченных водоемов, зарослей камыша и тихих берегов озер и рек. Почти всю жизнь он проводит среди камыша, где его коричневый окрас с темными полосками делает его почти невидимым. При опасности птица вытягивает шею и клюв вертикально вверх, сливаясь с окружающими стеблями — это помогает ей сохранять незаметность.

Популяция этой птицы охватывает Евразию и Африку. В Украине Бугая считают перелетной, гнездовой птицей. Часть особей остается зимовать в южных регионах возле Днестра или Днепра.

Как себя ведет птица

Размер его тела где-то 70-80 сантиметров, весит до 2 килограмма, а размах крыльев составляет 125-135 сантиметров.

Как он поет

Во время брачного периода самец издает гудение — глубокие звуки, похожие на рев быка, которые слышны на расстоянии до нескольких километров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в лесах вокруг Киева живет редкая птица, которая водится в Африке и Азии.