Ни за что не догадаетесь. Что означает украинское слово дармовис

Это слово имеет два значения

В украинском языке немало уникальных и странных слов, значение которых знает не каждый. К ним можно отнести, например, слово дармовис.

"Телеграф" расскажет, что оно означает, а также какие есть к нему синонимы. Заметим, что, по данным толкового словаря, дармовис может иметь два значения.

Обычно дармовис – это украшение, которое пристегивают к каким-то вещам, в том числе и брелок. Дословно дармовис означает что-то лишнее, ненужное или висящее без надобности. Фактически речь идет о вещах, которые ничего не делают.

Вторым значением дармовиса является то, что так называли людей, которые ничего не делают и ленятся. Однако такой вариант встречается довольно редко и в обиходе его почти не слышно.

Дармовис — существительное мужского рода, имеющее форму множественного и единственного числа. Интересно, что в дательном и винительном падеже может иметь два правильных варианта. В частности дармовисові, дармовису, дармовис, дармовиса и дармовиси, дармовисів соответственно.

Склонение слова дармовис

Добавим, что слово брелок заимствованное и может служить аналогом дармовиса, но его лучше не использовать. Портал "Словотвір" предлагает несколько синонимов дармовиса, которые могут разнообразить словарный запас.

Синонимы к дармовису:

привісок,

причепка,

підвіска,

дармотряс,

диндик.

