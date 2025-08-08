Ни за что не догадаетесь. Что означает украинское слово дармовис
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это слово имеет два значения
В украинском языке немало уникальных и странных слов, значение которых знает не каждый. К ним можно отнести, например, слово дармовис.
"Телеграф" расскажет, что оно означает, а также какие есть к нему синонимы. Заметим, что, по данным толкового словаря, дармовис может иметь два значения.
Обычно дармовис – это украшение, которое пристегивают к каким-то вещам, в том числе и брелок. Дословно дармовис означает что-то лишнее, ненужное или висящее без надобности. Фактически речь идет о вещах, которые ничего не делают.
Вторым значением дармовиса является то, что так называли людей, которые ничего не делают и ленятся. Однако такой вариант встречается довольно редко и в обиходе его почти не слышно.
Дармовис — существительное мужского рода, имеющее форму множественного и единственного числа. Интересно, что в дательном и винительном падеже может иметь два правильных варианта. В частности дармовисові, дармовису, дармовис, дармовиса и дармовиси, дармовисів соответственно.
Добавим, что слово брелок заимствованное и может служить аналогом дармовиса, но его лучше не использовать. Портал "Словотвір" предлагает несколько синонимов дармовиса, которые могут разнообразить словарный запас.
Синонимы к дармовису:
- привісок,
- причепка,
- підвіска,
- дармотряс,
- диндик.
Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском слове, которое может заменять мат в общении.