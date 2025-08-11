Это популярное печенье может навредить вам: вот почему его не стоит есть

Печенье практически не содержит белка и клетчатки

Печенье "Мария" привыкли советовать всем к употреблению, даже некоторые врачи уверяют, что оно полезно. Мало кто знает, что оно опасно.

"Телеграф" расскажет в чем угроза. А также какие проблемы могут возникнуть.

Высокое содержание трансжиров

Одна из главных опасностей этого печенья кроется в высоком содержании трансжиров. Эти искусственные жиры образуются во время промышленной обработки растительных масел и чрезвычайно вредны для сердечно-сосудистой системы. Трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина в крови и снижают "хороший".

Избыток сахара

Печенье "Мария" содержит значительное количество сахара, что может привести к резким скачкам глюкозы в крови. Регулярное потребление таких продуктов способствует развитию инсулинорезистентности, диабета 2 типа и ожирения. Особенно опасно это для людей, уже имеющих нарушение углеводного обмена.

Отсутствие полезных веществ

В отличие от полноценных продуктов печенье "Мария" практически не содержит белка и клетчатки. Белок необходим для построения мышечной ткани и поддержания иммунитета, а клетчатка важна для нормального функционирования пищеварительной системы и контроля уровня сахара в крови. Это печенье дает только "пустые" калории без питательной ценности.

Химические добавки и консерванты

В составе печенья Мария присутствуют разнообразные химические добавки, эмульгаторы, консерванты и искусственные ароматизаторы. Эти вещества могут раздражать слизистую желудка, вызывать аллергические реакции и нарушать работу пищеварительной системы.

