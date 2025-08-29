Осень не будет спешить? Сентябрь удивит украинцев не только теплом (прогноз погоды)

Чем порадует "четвертый месяц лета"

Сентябрь наступит через считанные дни — первый месяц осени во многих регионах Украины можно отнести к полноценному летнему периоду. Из-за климатических изменений сентябрь стал теплее по всей стране.

О том, какой погоды в сентябре ждать украинцам, "Телеграфу" рассказал известный украинский синоптик Игорь Кибальчич. В этом году сентябрь на территории Европы ожидается умеренно теплым и сухим, так как в течение месяца будут преобладать антициклоны.

Прогноз погоды на 1-7 сентября

В Украине первая неделя сентября ожидается теплой, в южных, восточных и центральных областях порой жаркой. Синоптические условия будут способствовать поступлению жаркого воздуха из более южных широт, а повышенный фон атмосферного давления и антициклональная циркуляция станет помехой для развития дождевых облаков, поэтому возникнет дефицит осадков Игорь Кибальчич

Где в сентябре могут произойти первые заморозки

Однако уже в сентябре в Украину придут первые заморозки. Существенное изменение погодных условий произойдет в третьей декаде сентября. В Украину поступят холодные арктические массы. После 20 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы в северных, восточных и западных областях.

Средняя месячная температура сентября будет выше нормы

По прогнозу Кибальчича, средняя месячная температура в большинстве областей будет выше нормы на 1 – 2,5 градуса. Она прогнозируется на уровне +14…+18 градусов. В южных и юго-восточных областях (преимущественно вдоль побережья морей) местами достигнет +18,5…+19,0 градуса.

Осадки в сентябре

Общее количество осадков в сентябре прогнозируется ниже нормы в среднем на 20–40%. Дождей будет мало по всей стране.

Дожди будут наблюдаться редко, а их интенсивность окажется недостаточной для полноценного увлажнения почвы, особенно в Левобережной части Украины. Здесь существуют значительные риски для развития засухи и установления наивысшего уровня пожарной опасности в экосистемах Игорь Кибальчич

На карте представлено прогностическое поле аномалии среднемесячной температуры воздуха в Европе на сентябрь 2025 года, согласно данным сезонной прогностической модели CFS. В регионах с оранжевым и красным цветом будет наблюдаться превышение средних показателей температуры по отношению к многолетним значениям:

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Украине 1 сентября. В День знаний в большинстве областей солнце пригреет до +30 градусов.