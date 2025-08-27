Что изменится для украинцев с 1 сентября: новые тарифы, надбавки пенсионерам и правила для школьников

Изменений ожидается немало

Через несколько дней начнется сентябрь, ученики вернутся за парты, погода окончательно повернет на осень, а многих украинцев ждут важные нововведения. "Телеграф" собрал основные изменения, которых следует ожидать в следующий месяц.

Новые тарифы на электроэнергию с 1 сентября: что изменится для украинцев

С 1 сентября в Украине вырастут тарифы на электроэнергию, правда, для предприятий. Бизнес будет платить на 14-23% больше в зависимости от класса напряжения. Причина банальна — долги облэнерго областей перед "Укрэнерго". Одновременно с этим тариф для населения остается прежним — 4,32 грн за кВт/ч. Важно, что рост стоимости электроэнергии для бизнеса может повлечь рост стоимости продуктов и других товаров.

Что изменится для пенсионеров с 1 сентября

Масштабные изменения не запланированы. Однако пенсионерам, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет в августе-сентябре, стоит ожидать определенных изменений. Для лиц старше 79 лет есть доплата, за которой не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд. Актуально для пенсионеров, выплата которых меньше 10 тысяч гривен.

Прибавки с сентября:

для тех, кому 70 — 74 года, добавляют 300 грн,

для тех, кому исполнилось 75 — 456 грн,

для тех, кто преодолел 80-летний рубеж – 570 грн.

Также те, кому исполнилось 80 лет, имеют возможность обратиться в Пенсионный фонд за другой доплатой. Если есть вывод врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного ухода, нет трудоспособных родственников, то можно написать в ПФУ соответствующее заявление.

Нововведения для школьников и родителей с 1 сентября

Малокомплектные школы (до 45 учеников) не будут получать субвенции от государства, а будут содержаться на средства местных общин. Это связано со стоимостью обучения учащихся в селах.

Сколько стоит обучение одного ученика в год

Также с этого сентября стартует пилотный проект реформы старшей школы, которая позволит профилировать образование. Дополнительно планируют встроить еще несколько предметов в учебные курсы.

МОН отменило приказ №1112, поэтому теперь дистанционный класс можно открыть уже для 5 учеников. Индивидуальные форматы — семейное образование, экстернат, патронаж — остаются. Ученики в прифронтовых областях будут учиться офлайн только с согласия властей, педагогов и родителей. Для детей с оккупированных территорий предусмотрены дистанционные классы или патронаж. Украинские школьники за рубежом могут посещать местные школы и параллельно изучать украинскую программу онлайн. "Телеграф" готовит отдельный материал об изменениях в образовании.

Важные изменения для переселенцев с 1 сентября

Правительство продлило еще на полгода до февраля 2026 года выплаты на проживание для ВПЛ по уязвимым категориям. Изменили правила — теперь можно иметь депозит более 10 тысяч грн, но если это дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки. Неработающие ВПЛ могут возобновить выплату после регистрации безработицы или трудоустройства. Сумма выплат не изменилась:

2000 грн для взрослого

3000 грн. для ребенка или человека с инвалидностью.

С 10 сентября заработает "еОселя" для ВПЛ. В рамках программы предусмотрена компенсация до 70% стоимости первого взноса за жилье, до 70% ежемесячного платежа в первый год. Важно, что в целом первый взнос в части, которую компенсирует государство, не должен быть больше 2 млн грн или 30% стоимости жилья.

Другие важные изменения в Украине с 1 сентября

Часть областей Украины уже тестирует дифференцированную тревогу. Объявление об угрозе будет объявлено по отдельным районам в 12 областях. С 1 сентября эту систему будут внедрять во Львовской области, граждан просят быть внимательными, ведь в начале возможны проблемы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчинам до 22 лет разрешили выезд за пределы Украины. Постановление должно заработать вскорости.