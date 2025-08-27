Новые предметы, дистанционка и стипендии: что ждет украинских школьников и студентов с 1 сентября

Новый учебный год, новые правила — с началом обучения ожидаются изменения для всех

Дистанционное обучение в украинских школах планировали отменить, однако в 2025 году с 1 сентября дети снова смогут учиться без лимитов и особых условий. Это одна из важных новостей образования, о которых расскажет "Телеграф" в этом материале.

Сколько будет продолжаться учебный год 2025/2026

Учебный год в Украине 2025-2026 начнется 1 сентября и продлится до 30 июня. Учиться именно до конца июня – не обязательно. Каждая школа отдельно решает, когда завершить занятия и начинать каникулы. Формат и место обучения – в школе или онлайн – будут определять областные и городские военные администрации.

Дистанционка без ограничений: что-то реально изменилось?

Дистанционный класс, при необходимости можно открыть для минимального количества учащихся – 5 человек. Позиция правительства проста — детей постараются возвращать за парты там, где это безопасно. В этом учебном году должны наработать решение для этого. На прифронтовых территориях обучение офлайн возможно только благодаря совместному решению родителей, власти, школы.

Для детей на временно оккупированной территории запускается педагогический патронаж — индивидуальные занятия с учителем с учетом рисков. Чтобы присоединиться, нужно написать заявление.

Малокомплектные школы могут исчезнуть, если у громады нет денег

С 1 сентября 2025 года государственное финансирование через образовательную субвенцию не получат школы (кроме начальных, специальных и реабилитационных центров) с менее чем 45 учениками. С 2026 года планируется поднять порог до 60. Школы будут выживать только за средства местных бюджетов или других источников, их судьбу должны решить местные власти. В настоящее время речь идет о 57 школах в Украине. Чем меньше учащихся, тем расходы на одного школьника больше.

Сколько стоит обучение одного ученика в год

Старшая школа по-новому

В этом году в Украине стартует пилот реформы старшей школы в 30 лицеях. Следующий этап — 2026-2027 годы, когда к эксперименту присоединятся еще 100-150 лицеев, а полноценный запуск запланирован на 2027-2028 учебный год. Главная цель – дать старшеклассникам шанс выбрать направление обучения и учить углубленно именно нужные предметы.

Образование для жизни: новые предметы и концепции

МОН пытается вести новую стратегию "Образование для жизни". Пилотный проект будет охватывать естественную, художественную, технологическую отрасль и будет касаться средней школы. Его основная цель, сделать обучение более практичным.

Первые результаты можно будет увидеть уже в новом учебном году: 64 школы будут пилотировать обновление содержания для 5 классов в художественной, технологической и природной отраслях. Сайт МОН

Для 8 классов в 2025 году будет введен новый предмет, который будет обучать навыкам финансовой грамотности и предпринимательства. Программа разрабатывалась совместно с Нацбанком.

Старшие классы (10-11) будут иначе изучать "Защиту Украины". Количество часов увеличили, обновили программы и отменили раздел по полу.

Дошкольное образование: новые стандарты и возможности

С 1 января 2025 вступил в силу новый Закон "О дошкольном образовании". Для садов теперь действуют новые требования к безопасности и инклюзивности, а их форма может быть разная – от мобильных до семейных. Среди новелл — обязательный английский для детей с 5 лет и планируется выводить из детсадов непрофильные функции (прачечные, столовые и т.п.), когда одно учреждение обеспечивает это для нескольких заведений.

Какие будут стипендии с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 г. академические стипендии от президента повышаются. Новые размеры:

ученики ПТУ — 6320 грн,

студенты колледжей и техникумов — 7600 грн,

студенты ВУЗов — 10 000 грн,

аспиранты — 23 700 грн.

Академические стипендии в Украине начисляются студентам за рейтинг успеваемости и выплачиваются из государственного или местных бюджетов.

Размеры в 2025 году:

ученики ПТУ — 1 250 грн,

студенты профессионального высшего образования: обычное — 1 510 грн, повышенное — 2 198 грн,

студенты ВУЗов (бакалавры и магистры): обычная – 2 000 грн, повышенная – 2 910 грн.

Региональные новости образования

С сентября 2025 года учащихся 5-11 классов в школах прифронтовых общин обеспечат бесплатным горячим питанием. В частности, речь идет о девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Безплатным питание станет не сразу. В Запорожской ОВА сообщили, что это произойдет в середине сентября, потому что требует новых тендерных процедур.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с сентября 2025 украинцев ждет еще ряд нововведений. В частности, переселенцам станет доступна особая ипотека, а тревоги будут преподносить по-другому.