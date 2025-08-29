Осінь не поспішатиме? Вересень здивує українців не лише теплом (прогноз погоди)

Чим порадує "четвертий місяць літа"

Вересень настане за лічені дні — перший місяць осені в багатьох регіонах України його можна віднести до повноцінного літнього періоду. Через кліматичні зміни вересень став теплішим по всій країні.

Про те, якої погоди у вересні чекати українцям, "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кібальчич. Цього року вересень на території Європи очікується помірно теплим і сухим, адже протягом місяця переважатимуть антициклони.

Прогноз погоди на 1-7 вересня

В Україні перший тиждень вересня очікується теплий, у південних, східних та центральних областях часом спекотний. Синоптичні умови сприятимуть надходженню спекотного повітря з більш південних широт, а підвищений фон атмосферного тиску та антициклональна циркуляція стане перешкодою для розвитку дощових хмар, тому виникне дефіцит опадів Ігор Кібальчич

Де у вересні можуть статися перші заморозки

Проте вже у вересні в Україну прийдуть перші заморозки. Істотна зміна погодних умов відбудеться у третій декаді вересня. В Україну надійдуть холодні арктичні повітряні маси. Вже після 20 вересня можливі перші заморозки на поверхні ґрунту в північних, східних та західних областях.

Середня місячна температура вересня буде вищою за норму

За прогнозом Кібальчича, середня місячна температура в більшості областей буде вищою за норму на 1 – 2,5 градуси. Вона прогнозується на рівні +14,0…+18,0 градусів. У південних та південно-східних областях (переважно вздовж узбережжя морів) місцями сягне +18,5…+19,0 градусів.

Опади у вересні

Загальна кількість опадів у вересні прогнозується нижче за норму в середньому на 20–40%. Дощів буде обмаль по всій країні.

Отже, дощі спостерігатимуться зрідка, а їх інтенсивність виявиться недостатньою для повноцінного зволоження ґрунту, особливо в Лівобережній частині України. Тут є значні ризики для розвитку посухи та встановлення найвищого рівня пожежної небезпеки в екосистемах Ігор Кібальчич

На карті представлено прогностичне поле аномалії середньомісячної температури повітря (°С) у Європі на вересень 2025 року, згідно з даними сезонної прогностичної моделі CFS. У регіонах з помаранчевим та червоним кольором спостерігатиметься перевищення середніх показників температури щодо багаторічних значень:

