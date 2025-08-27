Церковный календарь на сентябрь 2025: что будут отмечать православные и греко-католики по новому стилю

"Телеграф" подготовил церковный календарь праздников на первый месяц осени

В первый месяц осени украинские православные и греко-католики будут отмечать несколько важных дат в церковном календаре. Как известно, после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, даты церковных праздников сместились на две недели назад. Так что по новому стилю привычные церковные даты отмечаются по-новому.

"Телеграф" подготовил церковный календарь праздников на сентябрь 2025 года, чтобы вы не пропустили важные даты.

Что отмечают православные и греко-католики в сентябре

В сентябре есть несколько важных церковных праздников, которые отмечаются по новому стилю. Даты этих праздников также сметились на 13 дней назад, ранее некоторые из них отмечались в октябре.

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.

14 сентября — Воздвижения честного и животворящего Креста Господня.

17 сентября — Святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви.

23 сентября — Зачатие святого Иоанна Крестителя.

26 сентября — Святого апостола и епископа Ивана Богослова.

Церковный календарь на сентябрь 2025

