Церковный календарь на сентябрь 2025: что будут отмечать православные и греко-католики по новому стилю

Галина Струс
Главне церковные праздники на сентябрь 2025 года
"Телеграф" подготовил церковный календарь праздников на первый месяц осени

В первый месяц осени украинские православные и греко-католики будут отмечать несколько важных дат в церковном календаре. Как известно, после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, даты церковных праздников сместились на две недели назад. Так что по новому стилю привычные церковные даты отмечаются по-новому.

"Телеграф" подготовил церковный календарь праздников на сентябрь 2025 года, чтобы вы не пропустили важные даты.

Что отмечают православные и греко-католики в сентябре

В сентябре есть несколько важных церковных праздников, которые отмечаются по новому стилю. Даты этих праздников также сметились на 13 дней назад, ранее некоторые из них отмечались в октябре.

  • 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.
  • 14 сентября — Воздвижения честного и животворящего Креста Господня.
  • 17 сентября — Святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви.
  • 23 сентября — Зачатие святого Иоанна Крестителя.
  • 26 сентября — Святого апостола и епископа Ивана Богослова.
Церковный календарь на сентябрь 2025
Церковный календарь на сентябрь 2025

