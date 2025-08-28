Календарь праздников на сентябрь 2025 года: какие важные события будут отмечать украинцы в первый месяц осени
Узнайте, будут ли выходные у украинцев в сентябре
Первый месяц осени 2025 года порадует украинцев как религиозными, так и государственными и профессиональными праздниками. В сентябре мы традиционно отмечаем День знаний и День фармацевта.
"Телеграф" подготовил для вас календарь важных событий на сентябрь 2025 года, чтобы вы не забыли поздравить родных с праздником. Нас ждет много выдающихся дат, но из-за военного положения выходных у нас не будет.
Календарь праздников на сентябрь 2025
1 сентября — День знаний;
2 сентября – День нотариата;
7 сентября — День военной разведки Украины, День предпринимателя;
8 сентября — День грамотности;
9 сентября — День тестировщика;
13 сентября — День физкультуры и спорта, День украинского кино;
14 сентября — День танковых войск, День памяти жертв фашизма;
15 сентября — День демократии;
17 сентября — День спасателя в Украине;
20 сентября — День фармацевта;
21 сентября — День мира, День работников леса в Украине;
22 сентября — День патианской славы в Украине;
27 сентября — День туризма;
28 сентября — День машиностроителей, День дошкольного образования;
29 сентября — День памяти трагедии Бабьего Яра;
30 сентября — День библиотек.
