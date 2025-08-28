Календарь праздников на сентябрь 2025 года: какие важные события будут отмечать украинцы в первый месяц осени

Узнайте, будут ли выходные у украинцев в сентябре

Первый месяц осени 2025 года порадует украинцев как религиозными, так и государственными и профессиональными праздниками. В сентябре мы традиционно отмечаем День знаний и День фармацевта.

"Телеграф" подготовил для вас календарь важных событий на сентябрь 2025 года, чтобы вы не забыли поздравить родных с праздником. Нас ждет много выдающихся дат, но из-за военного положения выходных у нас не будет.

Календарь праздников на сентябрь 2025

1 сентября — День знаний;

2 сентября – День нотариата;

7 сентября — День военной разведки Украины, День предпринимателя;

8 сентября — День грамотности;

9 сентября — День тестировщика;

13 сентября — День физкультуры и спорта, День украинского кино;

14 сентября — День танковых войск, День памяти жертв фашизма;

15 сентября — День демократии;

17 сентября — День спасателя в Украине;

20 сентября — День фармацевта;

21 сентября — День мира, День работников леса в Украине;

22 сентября — День патианской славы в Украине;

27 сентября — День туризма;

28 сентября — День машиностроителей, День дошкольного образования;

29 сентября — День памяти трагедии Бабьего Яра;

30 сентября — День библиотек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы будут отмечать День бабушки 2025 года. Ошибочно это событие отмечается в тот день.