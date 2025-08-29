Тепло и без дождей или первые заморозки? Что погода подготовила Украине на 1 сентября

Некоторым регионам не повезет с прогнозом

Украину в первые дни сентября ожидает достаточно летняя погода. Ведь уже в День знаний на большинстве территорий солнце пригреет до +30 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. Отмечается, что Украину снова накроет теплая погода, которая не испортит праздник школьникам. Однако данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз погоды может измениться.

Погода в Украине 1 сентября

В понедельник, 1 сентября, на большинстве территорий страны днем столбик термометра будет колебаться от +30 до +33 градусов. Только на западе страны в горных регионах синоптики обещают до +23 градусов. Ночью температура упадет до +17…+25 градусов. Осадков портал Ventusky не прогнозирует.

Погода в Украине 1 сентября

В то же время, по данным Укргидрометцентра, 1 сентября дожди могут пролиться в центре страны и на юге. Правда, это будут небольшие осадки. Что касается температуры, то она распределится следующим образом:

на севере днем до +28 градусов, а ночью – до +15 градусов;

на западе днем до +26 градусов, ночью — до +17 градусов;

на востоке днем +31, ночью до +17 градусов;

в центре страны и юге днем до +30 градусов, ночью — до +19 градусов.

Погода в Украине 1 сентября

В течение дня на большинстве территорий Украины ожидается умеренная облачность с прояснениями. Сила ветра не будет превышать 8 м/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что изменится для украинцев с 1 сентября. Важна информация о новых тарифах, надбавках пенсионерам и правилах для школьников.