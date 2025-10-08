В Украине заметили очень опасное насекомое. Переносит холеру и может "поселиться" в глазу

Взрослая муха-горбатка не несет опасности, но ее личинки переносят тяжелые болезни

Житель Одессы заметил в своем доме необычную муху. Ее идентифицировали как муху-горбатку, которая опасна для человека.

Фото насекомого, которое в Одессе залезло в жилое помещение и начало размножаться, мужчина опубликовал в Facebook-группе "Комахи України". Он попросил помощи в определении мухи. Больше всего она похожа на опасного вредителя плодоовощной продукции – многоедной мухи-горбатки (Megaseli scalaris).

Муха, что развелась у жителя Одессы

Похожа на дрозофилу, но имеет отличия

Эта сапрофитная плодоовощная муха длиной 2-3 мм напоминает очень распространенную в Украине плодовую мушку – красноглазую дрозофилу. Однако глаза горбатки черные, а тело имеет выраженный "горб". Передвигается она преимущественно прерывистыми перебежками.

Муха-горбатка имеет характерный "горб"

В основном муха-горбатка попадает в Украину через фрукты, что завозят из других стран. Насекомое распространено в Турции, Испании, Италии, Португалии, Греции, части территорий Австрии и Германии, Африке и т.д.

Муха-горбатка на апельсине

Холера, паразиты и не только - чем грозит попадание личинок горбатки в организм

Взрослое насекомое не несет угрозы, а вот личинки могут заражать людей и животных. Эти мухи питаются продуктами и в них плодятся. Это может быть соя, мука, сыр, сухая рыба, картофель, грибы и т.д.

При проникновении в тело человека личинки могут вызвать паразитарные болезни. Случайное попадание яиц и личинок горбаток в пищеварительную систему человека может стать причиной кишечной инфекции. Кроме того, муха способна стать переносчиком холеры. В редких случаях личинки могут развиваться в ранах, роговице глаза и урогенитальной системе человека.

