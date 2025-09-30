Мед не делает? В Украине увидели уникальную пчелу необычного цвета (фото)

Эти насекомые не живут в уликах

В Украине есть немало интересных и уникальных насекомых. К примеру, кроме привычных желто-черных пчел, есть фиолетовые.

"Телеграф" расскажет, что в них особенного, где их можно увидеть и как выглядят. Заметим, что пчела-плотник фиолетовая занесена в Красную книгу Украины.

Как выглядит фиолетовая пчела

Длина тела до 3 см. Само тело черное, но грудь и голова с синим металлическим блеском, крылья темные с фиолетовым отливом. Именно благодаря своей окраске насекомое и получило это название. Хотя большая ее часть черная, что хорошо видно на фото.

Пчела-плотник фиолетовая

Пчела-плотник или ксилокопа фиолетовая – редкий вид. Численность этих насекомых снижается из-за сокращения доступных мест для гнездования (сухие деревья) вследствие вырубки и выжигания лесополос, ксерофитных редкостей и степных склонов гор (особенно на юге Украины и в Крыму), незаконное коллекционирование в коммерческих целях.

Сейчас увидеть фиолетовую пчелу можно возле и в населенных пунктах, где лучшее снабжение местами для гнездования и кормовой базой. В сети летом делись фото из г.Могилев-Подольский, где видели фиолетовую ксилокопу.

Ксилокопа фиолетовая

Интересно, что ксилокопа не является "медоносной" пчелой, как обычная медоносная пчела (Apis mellifera). Пчела-плотник не образует ульев и не производит меда в больших количествах. Живут эти пчелы в дереве, где хранят смесь пыльцы и нектара для личинок. Жалят эти пчелы редко и только самки, именно они имеют жало.

