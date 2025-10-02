Смесь колорада и клопа. В Украине заметили вредное насекомое, будьте внимательны к своему саду (фото)

От этих прожорливых насекомых погибают растения

В Украине заметили насекомое с необычной окраской. Она сидела на письме в Черниговской области.

Соответствующее сообщение опубликовали в Фейсбук-сообществе "Насекомые Украины". Наталья Третьяк показала фото.

Как выглядело насекомое

На снимках можно увидеть достаточно яркое насекомое с контрастным рисунком на теле. Ее окрас сочетает черный цвет с яркими желтыми и оранжевыми пятнами, которые образуют характерный узор на спинке.

Фото — Наталья Третьяк

Тело насекомого имеет овальную форму, типичную для клопов. Особенно заметны два больших желтых пятна на передней части и желто-оранжевые полосы по краям. Именно такой яркий окрас может действительно испугать тех, кто раньше не видел такого насекомого.

Фото — Наталья Третьяк

Что это за насекомое

Автор сообщения отметила, что это крестоцветный лопаст рапсовый (Eurydema oleracea).

Этот вид клопов является достаточно распространенным вредителем сельскохозяйственных культур, особенно растений семейства крестоцветных. Крестоцветный рапсовый клоп питается соками растений, прокалывая их ткани своим колюче-сосущим ротовым аппаратом. Он наносит вред капусте, редису, редьке, горчице, рапсу и другим огородным культурам.

Крестоцветный клоп

Особенно опасны эти насекомые для молодых побегов и рассады. После их питания на листьях появляются светлые пятна, растения начинают увядать, деформироваться, а в случае массового поражения могут совсем погибнуть. Клопы повреждают также бутоны, цветы и молодые стручки, что приводит к снижению урожайности.

Крестоцветный рапсовый клоп является аборигенным видом для Украины и распространен по всей территории страны. Этот вид всегда присутствовал в нашей фауне, поскольку природный ареал его распространения охватывает всю Европу, Кавказ и Ближний Восток. Насекомое зимует во взрослом состоянии под опавшей листвой, в щелях коры деревьев или в других укрытиях, а весной активизируется и начинает питаться на растениях.

