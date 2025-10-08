В Україні помітили дуже небезпечну комаху. Переносить холеру та може "оселитися" в оці

Доросла муха-горбатка не несе небезпеки, але її личинки переносять важкі хвороби

Житель Одеси помітив у своєму помешканні незвичайну муху. Її ідентифікували як муху-горбатку, яка небезпечна для людини.

Фото комахи, яка в Одесі залізла у житлове приміщення і почала розмножуватися, чоловік опублікував у Facebook-групі "Комахи України". Він попросив допомоги у визначенні мухи. Найбільше вона схожа на небезпечного шкідника плодоовочевої продукції – багатоїдної мухи-горбатки (Megaseli scalaris).

Муха, що розвелася у жителя Одеси

Схожа на дрозофілу, але має відмінності

Ця сапрофітна плодоовочева муха завдовжки 2-3 мм нагадує дуже розповсюджену в УКраїні плодову мушку – червонооку дрозофілу. Проте очі горбатки чорні, а тіло має виражений "горб". Пересувається муха-горбатка переважно переривчастими перебіганнями.

Муха-горбатка має характерний "горб"

Здебільшого муха-горбатка потрапляє в Україну через фрукти, що завозять з інших країн. Комаха поширена у Туреччині, Іспанії, Італії, Португалії, Греції, частині територій Австрії і Німеччини, Африці тощо.

Муха-горбатка на апельсині

Холера, паразити та не лише — чим загрожує потрапляння личинок горбатки в організм

Доросла комаха не несе загрози, а ось личинки можуть заражати людей та тварин. Ці мухи живляться продуктами й у них розмножуються. Це може бути соя, борошно, сир, суха риба, картопля, гриби тощо.

При проникненні в тіло людини, личинки можуть викликати паразитарні хвороби. Випадкове потрапляння яєць і личинок горбаток в систему травлення людини може стати причиною кишкової інфекції. Крім того, муха здатна стати переносником холери. В рідкісних випадках личинки можуть розвиватися в ранах, рогівці ока та урогенітальній системі людини.

