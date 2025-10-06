Будто брошка. Украинец показал редкого красавца-жука с неоновой каймой (фото)

Насекомое приносит пользу

В Полтавской области заметили очень красивого жука. Хищный жук-санитар попался украинцу 5 октября в сосновом лесу в окрестностях села Зачепиловка под Новыми Санжарами, а раньше жители Ровно заметили необычную бабочку.

Фото жужелицы окаймленной (Сarabus marginalis) мужчина показал в Facebook-группе "Насекомые Украины". Украинец попросил определить насекомое, назвав жука "проворный пан с неоновым кантом". Насекомое пыталось зарыться под мох.

Жужелица окаймленная

В комментариях подсказали, что это Жужелица окаймленная (Сarabus marginalis), многие написали, что никогда такой не видели. Жук выглядит очень эффектно – его блестящее черное тело обведено яркой неоновой каймой, переливающейся желтым, зеленым, синим цветами. Поэтому жучка также называют "неонка". Одна из комментаторов отметила, что жужелица окаймленная красивая, как пуговица или брошь.

Жужелица очень гармонично смотрится рядом с желтым листиком

Днем насекомое прячется и отдыхает

Кайма делает жучка очень привлекательным

Жужелица окаймленная не только красивая, но и полезная

Этот большой хищный жук из семейства жужелиц, настоящий помощник в борьбе с вредителями. Любимая еда хищника — улитки, слизни, гусеницы бабочек, личинки мух, проволочники, тля и другие вредители огорода. Жук охотится ночами и только за одну ночь уничтожает десятки вредных насекомых. И это еще не все, даже личинки этих жужелиц хищные — они живут в земле и охотятся там на подземных вредителей.

Жук имеет вытянутое тело темно-бронзового или черного цвета с характерной золотисто-зеленой каймой по краям. Его размер 16-20 мм. Днем неонка прячется под камнями, бревнами, в листьях или в трещинах. Из своего укрытия жук выходит с наступлением сумерек для охоты. Жук способен очень быстро бегать в поисках добычи, но летать не умеет, потому что его надкрылья не разделяются.

