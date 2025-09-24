Будто игрушечное. Огромное гламурное насекомое заметили в Украине (фото)

На этот случай нашлось и научное объяснение необычного явления

Розовый сверчок появился в Украине. Насекомое с необычной окраской заметили в Черниговской области.

Фото необычного прыгуна показали в Facebook сообщества "Насекомые Украины". Автор сообщения Виктория Белоусова увидела его в поселке Товстолис.

Как выглядит необычное насекомое

На фотографиях видны ярко-розовый сверчок с характерными длинными задними лапками и усиками. Насекомое имеет насыщенный розовый цвет по всему телу – от головы до кончиков лап. Особенно впечатляет ее размер — прыгунец выглядит довольно большим по сравнению с обычными зелеными сверчками.

Розовый сверчок/ Фото - Виктория Белоусова

Как выглядит розовый сверчок/ Фото - Виктория Белоусова

Реакция пользователей соцсетей

Публикация произвела настоящий фурор среди пользователей. Люди не скрывали своего изумления необычной находкой.

Пользователи соцсети отреагировали с большим удивлением и восхищением. Кто-то называл насекомое диковинкой, другой шутливо окрестил его "гламурной кобылкой". Многие люди задавали вопрос, вообще ли бывают насекомые такого цвета

Некоторые комментаторы шутили по поводу возможных причин такого цвета — предполагали, что насекомое могло попасть под краску или перебрать с компотом.

Научное объяснение феномена

Среди многочисленных комментариев нашлось и научное объяснение необычного явления. Один из комментаторов объяснил, что это эритризм – редкая генетическая мутация.

Эта мутация приводит к чрезмерному производству красного пигмента или недостаточному производству черного пигмента, придающего конику розового оттенка.

