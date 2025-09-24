Будто игрушечное. Огромное гламурное насекомое заметили в Украине (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На этот случай нашлось и научное объяснение необычного явления
Розовый сверчок появился в Украине. Насекомое с необычной окраской заметили в Черниговской области.
Фото необычного прыгуна показали в Facebook сообщества "Насекомые Украины". Автор сообщения Виктория Белоусова увидела его в поселке Товстолис.
Как выглядит необычное насекомое
На фотографиях видны ярко-розовый сверчок с характерными длинными задними лапками и усиками. Насекомое имеет насыщенный розовый цвет по всему телу – от головы до кончиков лап. Особенно впечатляет ее размер — прыгунец выглядит довольно большим по сравнению с обычными зелеными сверчками.
Реакция пользователей соцсетей
Публикация произвела настоящий фурор среди пользователей. Люди не скрывали своего изумления необычной находкой.
Пользователи соцсети отреагировали с большим удивлением и восхищением. Кто-то называл насекомое диковинкой, другой шутливо окрестил его "гламурной кобылкой". Многие люди задавали вопрос, вообще ли бывают насекомые такого цвета
Некоторые комментаторы шутили по поводу возможных причин такого цвета — предполагали, что насекомое могло попасть под краску или перебрать с компотом.
Научное объяснение феномена
Среди многочисленных комментариев нашлось и научное объяснение необычного явления. Один из комментаторов объяснил, что это эритризм – редкая генетическая мутация.
Эта мутация приводит к чрезмерному производству красного пигмента или недостаточному производству черного пигмента, придающего конику розового оттенка.
Ранее "Телеграф" писал, что усатый гость в столичном супермаркете взбудоражил сеть.