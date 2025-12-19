Новогодний плейлист: веселые и любимые песни для праздничного настроения

Подборка лучших новогодних песен на праздники

Чтобы создать новогоднее настроение, нужны не только мандаринки, елки и мишура. Дополнить праздничную атмосферу можно песнями, которые все мы знаем с детства.

"Телеграф" подготовил подборку новогодних песен — как украинских, так и мировых хитов, которые можно включать для праздничного настроения.

Новогодний плейлист 2026

Николай Леонтович — "Щедрик"

"Щедрик" — песня номер один в плейлистах на новогодние праздники. Эта композиция впервые была исполнена в 1916 году хором Киевского университета. Это самая известная украинская мелодия в мире.

Mad Heads XL — "Новий рік"

Знакомый для многих с детства новогодний трек. Он появился в альбоме "Надія є" в начале 2000-х и стал настоящим гимном украинских новогодних вечеринок. Эта песня мгновенно поднимает настроение и заставляет танцевать.

Jerry Heil, alyona alyona & KOLA — "Щедра ніч"

Эта песня появилась в 2023 году и была задумана во время совместного благотворительного тура украинских певиц по США. "Щедра ніч" — теплая и нежная композиция о семейных ценностях. Она объединяет современные ритмы с традиционными украинскими мотивами.

MONATIK — "Свято наближається"

Это современная адаптация знаменитого джингла Coca-Cola, которая появилась в 2019 году. MONATIK добавил в эту композицию свой фирменный ритм, таким образом сделав из рекламной мелодии настоящий праздничный хит.

KAZKA — "Різдвяна"

Эта атмосферная песня отлично подойдет для уютных зимних вечеров в период праздников. В ней чувствуется глубина украинских традиций, переплетенная с современным поп-звучанием. Эту песню группа KAZKA представила в 2018 году.

Mariah Carey — "All I Want for Christmas Is You"

Эта рождественская песня была написана Мэрайей Кэри за 15 минут в 1994 году и стала мировым хитом. Каждый год она получает новую волну популярности и прослушиваний, принося исполнительнице внушительные роялти.

Wham! — "Last Christmas"

Еще одна песня из прошлого, которую все знают с детства. Она появилась в 1984 году и каждый год в период новогодних праздников звучит "со всех утюгов". Примечательно, что это песня на самом деле не о Рождестве, а о несчастной любви. Однако благодаря названию она стала неотъемлемой частью праздника.

ABBA — "Happy New Year"

Конечно же в этой подборке есть место и знаменитой новогодней песне группы ABBA. Она появилась в 1980 году и стала настоящим гимном всех праздничных вечеринок. В этой песне присутствует легкая грусть о прошлом и надежда на будущее.

Frank Sinatra — "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"

Оригинал этой песни был написан в 1945 году, а версия Синатры появилась в 1950 году. Эта композиция стара как мир, но не теряет своей актуальности в праздники и дарит хорошее настроение.

Brenda Lee — "Rockin' Around the Christmas Tree"

Бренде Ли было всего 13 лет, когда она записала этот хит в 1958 году. В 2023 году, спустя 65 лет, эта композиция впервые возглавила чарт Billboard Hot 100. Она также знакома нам всем из детства и даже была саундтреком фильма "Один дома".

