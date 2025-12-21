Львовский "зоопарк" на самовыгуле. У одной из многоэтажек заметили нетипичных соседей (видео)

У жильцов многоэтажки вместо будильника — "кукареку"

Во Львове во дворе обычной многоэтажки увидели "бабусине подвір'я". По асфальту прогуливались куры и петухи, рядом хозяйничали собачки.

Видео, снятое на улице Тракт Глинянский, опубликовал Telegram-канал "Типовой Львов". По меньшей мере, две курицы и два петушка прогуливались во дворе, как у себя дома. Одна курочка решила найти что-нибудь в палисаднике.

Откуда взялись птицы в городском дворе — не объясняется, но пернатые чувствовали себя уверенно и спокойно, похоже, они часто там пасутся. Остается загадкой, где живут куры, которые выглядят ухоженными.

Но куры – не единственные обитатели импровизированного "зооуголка". Под домом можно увидеть двух собачек. У них есть мисочки для корма и воды, наверное их кормят жильцы дома. На кур песики не обращают внимания, видимо, это привычное соседство.

Стоит отметить, что животных, которых необычно видеть в городе, не в первый раз замечают во дворах львовских многоэтажек. Ранее на улице Кульпарковской прогуливалось стадо коз. В небольшом парке возле проезжей части паслось не менее 15 рогатых. Животным не мешали ездившие рядом машины, они спокойно ели сухие листья и траву.

