"Вот кого взяли вместо меня". Пушистая "работница" Авроры развеселила украинцев (фото)

Татьяна Крутякова
Аврора и собака Новость обновлена 09 декабря 2025, 16:05
Аврора и собака. Фото Коллаж "Телеграфа"

Животное видели не только у кассы

В одном из магазинов "Авроры" заметили милого пушистого "консультанта". В сети уже завирусились фото "работницы", отдыхающей на полке магазина в Черкасской области.

Как отметила автор поста в Threads, она увидела милую собаку в магазине и не смогла пройти мимо нее. По словам пользователей, животное сидит в "Авроре" не в первый.

На фото видно, что собака отдыхает на полке с электронной техникой, а именно зарядными устройствами. Животное среднего размера, серой масти и с пушистым хвостом. Собака на фото выглядит немного подавленной и испуганной. Однако скорее всего она только недавно начала заходить в "Аврору" и еще боится, что ее наругают.

"Вот такая новая хорошая красивая консультантка "Авроры". Очень хорошая девочка", — говорится в подписи под фото.

Собака в Авроре в Черкассах
Пост про собаку в Авроре

При этом многие пользователи отмечали, что видели эту "работницу" и у касс самообслуживания. Некоторые шутили, что собаке нужно выдать премию. Но подавляющее большинство радовалось доброте работников, которые пустили животное погреться. Пользователи писали:

  • Она там живет, кстати. У кассы самообслуживания сидела, я подошла погладить, а она на спину упала, типа "чеши";
  • Видно, что стажерка, потому что еще напуганая;
  • Прошу выдать ей премию за такие добрые глаза;
  • Вот кого взяли вместо меня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что белка в Запорожье устроила предзимний хаос и развеселила сеть.

