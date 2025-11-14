Рогатые "гости" во Львове. В парке увидели необычных животных (фото)

Эти млекопитающие могут кушать до 12 часов подряд

Во Львове недавно увидели необычную картину, удивившую немало людей. Ведь среди многоэтажек гуляло стадо коз.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что курьезная ситуация с животными произошла по улице Кульпарковской.

На опубликованном фото видно, что в небольшом парке возле проезжей части паслось не менее 15 коз. Выглядит это довольно странно, особенно учитывая, что вокруг многоэтажки и дорога. Однако животным вероятно это не мешало, они ели сухие листья с деревьев и траву.

Козы во Львове

Для справки

Коза — это парнокопытное животное, одомашненное более 9 тыс. лет назад на Ближнем Востоке. Домашняя коза является подвидом дикой козы, предок которой – безоаровый козел, обитающий в Европе, Азии и Африке.

Коза

Козы больше всего любят есть сорняки, а также листья деревьев. В то же время они наносят огромный ущерб молодому стволу деревьев и кустам при выпасе в лесах и растениям в палисадниках. Эти животные имеют ненасытный аппетит и питаются от 8 до 12 часов в день.

Напомним, что летом в центре Киева также видели козу. Мужчина ходил с животным и пас его.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в столице недавно заметили дикое животное. Оно бегало по улицам среди людей.