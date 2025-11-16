Четвероногий поклонник Рождества. Во Львове произошел остроумный курьез с любимцем (видео)

Пес "помогал" украшать заведение

Украинцы уже постепенно начинают готовиться к новогодним праздникам, а с ними и домашние питомцы. Так, во Львове увидели четвероногого страстного "поклонника" Рождества.

Соответствующее видео завирусилось в сети. На ролике показана огромная черная собака, которая гуляет возле заведения в рождественском венке на шее.

У четвероногого любимца буквально вместо ошейника есть рождественский венок. Правда, выполнен он не из елочных веток, а из туи, ветки которой мягкие. Довольно забавно выглядит болтающаяся на венке шишка, словно медальон. Пес чувствует себя в таком аксессуаре довольно спокойно, он ходит и с любопытством наблюдает за людьми.

Вероятнее всего видео было снято во время украшения одного из заведений Львова к Рождеству. Собака тоже "принимала" активное участие в действе. Добавляет рождественское настроение легендарная песня Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas". Ее фраза "It`s time", то есть, что пришло время Рождества не менее популярна, чем сам трек.

