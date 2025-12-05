Хищник или домашний питомец: в Запорожье заметили дикое животное, которое совсем не боится людей (видео)

С начала войны численность этих хищников в Украине выросла в пять раз

В Запорожье во время прогулки на камеру попал дикий зверь. Лису заметили в поселке ДД, названном в честь подстанции "Днепр – Донбасс".

Соответствующее видео опубликовал один из местных Telegram-каналов. Инцидент произошел в частном секторе.

Хищница прогуливалась возле дома в темное время суток. Стоит отметить, что если бы не характерный хвост, лису было бы невозможно отличить от собаки. Причина этого – ее поведение. Дикое животное вело себя вполне социально, не боясь человека, который во время съемки комментировал происходящее.

Лиса в течение этой минуты была абсолютно спокойной. Она посидела, походила по газону, почесалась, потянулась, потрясла головой и принюхалась к чему-то в траве. Создалось полное впечатление, что на кадрах – домашний питомец возле своего двора.

Напомним, количество этих хищников значительно выросло в Украине за последние годы и они все чаще выходят к людям. Если в 2021 году их численность составляла примерно 50 000 особей, то в 2025 году – почти 250 000 (без учета оккупированных территорий).

Ведущий научный сотрудник Института зоологии НАНу, кандидат биологических наук Виталий Смагол рассказывал "Телеграфу", что большую роль в популяции диких животных играет охота, а с начала полномасштабного вторжения она запрещена в Украине.

Ранее в селе Чесники Ивано-Франковской области в помещение сельского совета забежала лиса. На ролике видно, что животное металась из стороны в сторону и прыгало на стены и двери в поисках выхода.