Львівський "зоопарк" на самовигулі. Біля однієї з багатоповерхівок помітили нетипових сусідів (відео)

У мешканців багатоповерхівки замість будильника — "кукуріку"

У Львові у дворі звичайної багатоповерхівки побачили "бабусине подвір'я". Асфальтом прогулювалися кури та півні, поруч хазяйнують собачки.

Відео, що було зняте на вулиці Тракт Глинянський, опублікував Telegram-канал "Типовий Львів". Щонайменше дві курки та два півники прогулювалися у дворі, як у себе вдома. Одна курочка вирішила знайти щось у палісаднику.

Звідки взялися птахи у міському дворі — не пояснюється, але пернаті почувалися впевнено та спокійно, схоже вони часто там пасуться. Лишається загадкою, де живуть кури, що виглядають доглянутими.

Але кури — не єдині мешканці імпровізованого "зоокуточка". Під домом можна побачити двох песиків. Вони мають мисочки ля корма та води, напевно їх годують мешканці будинку. На курей чотирилапі не звертають уваги, мабуть, це звичне сусідство.

Варто зазначити, що тварин, яких незвично бачити в місті, не вперше помічено у дворах львівських багатоповерхівок. Раніше на вулиці Кульпарківській прогулювалося стадо кіз. У невеличкому парку біля проїжджої частини паслось щонайменше 15 рогатих. Тваринам не заважали машини, що їздили поруч, вони спокійно їли сухе листя та траву.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно у Львові стався дотепний курйоз з песиком. Чотирилапий прихильник Різдва "допомагав" прикрашати заклад.