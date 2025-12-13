Спали как у себя дома. В популярном магазине заметили пушистиков в корзинах для товаров (фото)

Люди животных не будили, поэтому ходили без корзинок

В Харьковской области в одном из магазинов заметили странность с котами. Ведь животные спали в корзинах для товаров прямо в магазине.

Об этом рассказывает корреспондентка "Телеграфа". По ее словам, этот случай произошел в селе Донец, всего в 30 км от Бакалеи.

На фото видно, что двое взрослых кошек устроились в двух корзинах для товаров. Они спали, не обращая внимание на людей, которые постоянно заходили в магазин. Животных, к слову, никто не трогал и не выгонял. Поэтому многие покупатели носили выбранные товары в руках или пакетах.

Как выглядели кошки в магазине. Фото: Марина Бондаренко, "Телеграф"

Кошки спят в корзинах в "Еве". Фото: Марина Бондаренко, "Телеграф"

Вероятнее всего котиков пустили в магазин погреться продавщицы, что довольно мило, учитывая похолодание в Украине. Кроме того, в глаза бросается и то, что животные имеют почти одинаковый цвет шерсти, возможно, они родственники. Отметим, что этот милый случай произошел в одном из магазинов "Евы".

Напомним, что довольно часто пушистиков видят в сети магазинов "Аврора". Там животные чувствуют себя настолько удобно, что спят даже на полках с товарами или на кассах самообслуживания. Так, недавно, в одном из магазинов увидели красивую кошку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недружественный пушистик в магазине рассмешил покупателей и стал звездой сети.