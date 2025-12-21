При чем здесь овцы? В одного харьковского села есть "кучерявое" название, где оно находится

В 1951 году в селе появился памятник воинам-освободителям

Когда проезжаешь мимо дорожного указателя с надписью "Бараново", трудно сдержать улыбку. Согласитесь, название звучит забавно и сразу вызывает образы кучерявых отар, пасущихся на местных холмах. Но за этим "несерьезным" именем скрывается многолетняя история.

Официальным годом основания села считается 1750 год. В архивных документах населенный пункт также упоминался как деревня Баранова при урочище Барановом. В имперский период она относилась к Валковскому уезду Харьковской губернии. На территории сохранились остатки скифского городища.

В 1922 году был образован Барановский сельский совет. Село входило в состав Валковского района до проведения административной реформы. Известно, что в 1943 году за территорию села шли бои. В Бараново находится братская могила, в которой захоронено 418 советских воинов. В 1951 году был возведен памятник воинам, павшим при освобождении села от немецких захватчиков.

После административно-территориальной реформы июля 2020 года село Бараново вошло в состав укрупненного Богодуховского района.

Откуда пошло название?

Несмотря на очевидную ассоциацию с животными, историки склоняются к более "человеческой" версии. В XVII-XVIII веках, когда заселялась Слобожанщина, хутора и села часто называли по фамилиям их основателей или первых поселенцев. Нельзя исключать и "профессиональную" версию. Богодуховский край всегда славился животноводством. Если в этой местности располагались крупные овчарни или здесь жили мастера по выделке овчины, название могло закрепиться как характеристика богатого хозяйства.

Бараново сегодня

Сегодня Бараново — это уютный уголок Богодуховского района Харьковщины на берегу реки Турушик (левый приток реки Мжа), на которой сделали большое водохранилище (37 га). Село расположено в 11 км от Валок (бывшего районного центра) и в 4 км от железнодорожных станций Бараново, Ковяги и Рогивка. В районе села функционирует небольшой песчаный карьер. Население — 220 человек.

Берег реки Турушик

