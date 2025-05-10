"Бывшие гуляют". В Харькове заметили стадо овец у многоэтажек (курьезное видео)

Животных заметили на Салтовке

В Харькове днем во дворе многоквартирного дома были замечены нетипичные животные. А именно стадо овец, которое гуляло клумбами и ело траву.

Соответствующее видео уже было опубликовано в сети. Отмечается, что животных заметили на Салтовке.

"ХАХАХ, стаю овец выгуливают на Салтовке. Шанс увидеть такую картину в Харькове небольшой, почти равен нулю. Чья компания?" – говорится в сообщении.

На видео видно, как стадо овец ходит по клумбе возле дома и щиплет траву. Но животные достаточно пугливы, ведь когда увидели оператора, снимавшего видео, сразу убежали. В это стадо входит по меньшей мере десяток овец разных мастей: есть и белые, бело-черные и черные.

Заметим, что доподлинно неизвестно чьи это животные и почему они разгуливают во дворах многоэтажек. К тому же не указана дата события, однако трава зеленая и большая, следовательно, произошло это где-то в мае.

В комментариях пользователи уже начали шутить. Некоторые писали, что это бывшие парни девушек гуляют по Харькову, а кто-то упоминал о "отряде Кадырова". Были и те, кто отмечал, что группа овец — это стадо или отара, а не стая, как говорится в сообщении. Пару пользователей добавили, что эти овцы лучше "покосят" траву, чем газонокосилки.

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