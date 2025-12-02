Укр

Там рвали зубы и ампутировали? На Харьковщине есть село с названием профессии, от которой стынет кровь

Цилюрики — небольшое живописное село в Богодуховском районе Харьковской области, раскинувшаяся на левом берегу реки Уды. Хотя сегодня это тихий сельский населенный пункт, его необычное, несколько забавное на слух название имеет глубокие исторические корни, связанные с давней профессией.

"Телеграф" рассказывает, что название села происходит от фамилии его основателя или первых поселенцев — Цилюрик. Это типичная украинская фамилия, которая, в свою очередь, имеет профессиональное происхождение.

Корень названия достигает слова "цирюльник". Это древнее название профессии, которая была очень распространена в Украине столетия назад. Парикмахеры были не просто парикмахерами; в то время они часто выполняли роль местных врачей, проводили мелкие хирургические операции, пускали кровь, рвали зубы, делали перевязки и даже ампутации.

цирюльник вырывает зубы

Поэтому, название села Цилюрики буквально означает "место, где живут люди с фамилией Цилюрик" или "поселение семьи цирюльника".

парикмахеры лечат

Деревня, по которой протекает безымянная речушка, была основана как хутор в середине XVIII века, примерно в 1750 году. История Цилюриков тесно переплетается с историей Слобожанщины и соседних крупных сел, таких как Уды и Золочев.

Цилюрики

Сегодня Цилюрики входят в состав Золочевского поселкового общества Харьковщины. Это в основном аграрный регион. Несмотря на небольшое количество жителей (wikipedia пишет 45 человек), село продолжает жить своей размеренной сельской жизнью, сохраняя свое уникальное название, которое всегда вызывает улыбку и интерес у путешественников.

Цилюрики

