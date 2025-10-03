Там вели развратную жизнь? От чего происходит это странное название украинского села и где оно на карте

Впервые эта местность была упомянута еще в 1666 году

В Украине есть немало живописных сел с давней историей, которые особенно привлекают к себе внимание необычными названиями. Среди них — село Блудшее (укр. Блудше), которое находится в Черниговской области.

Небольшое поселение в Козелецкой поселковой общине (до 2016 года — Ставиский сельский совет), что на Черниговщине, не раз становилось предметом любопытства историков и краеведов именно из-за своего необычного имени.

В общем люди путают происхождение названия "Блудшее" с древнеславянским словом "блуд", что означает "обман, блуждание", или же "блудить", то есть "вести развратную половую жизнь". Впрочем, это совсем не имеет отношения к данной местности.

Панорама Блудшего

От чего происходит название села Блудшее

Как сообщает Областной центр народного творчества в Фейсбуке, кто и когда впервые поселился в глухих лесах на месте современного села Блудшее — точно неизвестно. Возможно, этот поселенец имел фамилию Блудчий или Блутчий, ведь сам хутор — Блудчий — впервые был упомянут как село в переписи 1666 года. В то время здесь проживал с семьей богатый крестьянин Иван Гаврилов, "имевший трех волов и коня".

Село Блудшее

Фамилия Блудший достаточно распространена в Украине. А в упомянутой переписи числились два человека, чьи фамилии происходили от слова Блудшее. Это купец из Остра Иван Блудченко и мещанин из городка Козары Трофим Блутчин. Фамилии обоих указывают на то, что они пришли в города из села Блудшее, а значит, оно существовало уже в середине XVII в. Во времена Богдана Хмельницкого это село было свободно от уплаты налогов переписные книги 1666 года

Известно, что в 1898 году в селе Блудшее была открыта школа грамоты. В начале XX века здесь построили Александровскую церковь, а в конце 1950-х годов село вошло в состав Ставиского колхоза и стало бригадным.

Церковь в Блудшем

Сколько носителей фамилии Блудчий/Блудший в Украине

В Украине, по данным портала "Рідні", 36 человек носят фамилию Блудчий, большинство из них (11) зарегистрировано именно в Черниговском городском совете. Что касается фамилии Блудший, то речь идет о 37 носителях, 9 из которых зарегистрировано в Черниговском районе.

Фамилия Блудчий имеет 36 носителей по Украине Фамилия Блудший – 37 по всей Украине

Отметим, что украинские фамилии бывают не только забавными или непривычными, но и походят с положительными корнями. Ранее "Телеграф" рассказывал, какую фамилию носит в себе "божье" начало.