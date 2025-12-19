Курица уже не "золотая". Почему мясо резко упало в цене

Производители снижают цены, чтобы не хранить мясо в условиях отключения света, но это не единственная причина

Стоимость куриного мяса резко снижается. За полгода оптовая цена куриной тушки упала со 110 грн/кг до 85-90 грн/кг. Розничная стоимость также снизилась, хотя и не столь существенно.

До 99 грн за килограмм подешевела куриная тушка (с середины года – -16 грн), за кило филе просят до 171 грн (-24 грн). Заместитель коммерческого директора "Агро-Рось" Наталья Сайковская в комментарии "Телеграфу" отметила, что рост стоимости в середине года объяснялось высокой себестоимостью и ценой на корма.

Причин падения цен на курятину эксперт называет три. Первая из них – увеличение предложения на рынке. К концу года в продаже появилось много куриного мяса, поэтому производителям приходится снизить цены и не хранить продукты в условиях отключения света.

Проблема с хранением — еще одна причина удешевления. Продавцы не закупают большие объемы, и это ограничение коснулось всех. Третий фактор — людей стало меньше, чем возможности покупать продукты. Сайковская отмечает, что потребительская история ухудшилась, особенно в тех регионах, откуда в трудные периоды выезжают люди. Более того, на продуктах экономят, учитывая общую экономическую ситуацию и коммунальные платежи.

Цены на курятину

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подешевела также и свинина, однако причины — другие. В Украине и части европейских стран вспышка болезни, и фермеры лишаются поголовья из зоны риска.