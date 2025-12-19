Морепродукты за полцены: где успеть выгодно скупиться к новогодним праздникам (фото)

"Желтые" ценники будут висеть до середины следующей недели

Праздничные скидки продолжают действовать в украинских магазинах. Популярные морепродукты для новогоднего стола продают гораздо дешевле.

В "Сильпо" сейчас можно выгодно купить палочки сурими, креветки и красную рыбу для канапе. Наибольшие скидки действуют на палочки сурими – до 52%, а самые маленькие на креветки – до 33%. Соответствующие буклеты показал "Телеграф".

На чем можно сэкономить в магазине

Палочки сурими замороженные, весом 500 грамм, сейчас стоят 119 гривен вместо 249.

Сурими

За 100 граммов охлажденных креветок придется заплатить 39,90 гривны вместо 59,90.

Креветки

Семга слабосоленая или холодного копчения весом 130 граммов продается по 149,0 гривны вместо 259,0.

Красная рыба

Акция пройдет с 18 по 24 декабря 2025 года. Так что стоит поторопиться и приобрести продукты по более выгодной цене.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько подорожали популярные продукты в украинских магазинах в 2025 году. Местами на некоторые товары разница составила более 100 гривен. Мы создали инфографику, где сравнили цены с января по декабрь этого года.