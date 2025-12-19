Укр

Морепродукты за полцены: где успеть выгодно скупиться к новогодним праздникам (фото)

Марина Бондаренко
Акции в магазине. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Желтые" ценники будут висеть до середины следующей недели

Праздничные скидки продолжают действовать в украинских магазинах. Популярные морепродукты для новогоднего стола продают гораздо дешевле.

В "Сильпо" сейчас можно выгодно купить палочки сурими, креветки и красную рыбу для канапе. Наибольшие скидки действуют на палочки сурими – до 52%, а самые маленькие на креветки – до 33%. Соответствующие буклеты показал "Телеграф".

На чем можно сэкономить в магазине

Палочки сурими замороженные, весом 500 грамм, сейчас стоят 119 гривен вместо 249.

Акции в "Сильпо" на суриме в течение 18-24 декабря 2025 года
Сурими

За 100 граммов охлажденных креветок придется заплатить 39,90 гривны вместо 59,90.

Акции в "Сильпо" на креветки в течение 18-24 декабря 2025 года
Креветки

Семга слабосоленая или холодного копчения весом 130 граммов продается по 149,0 гривны вместо 259,0.

Акции в "Сільпо" на красную рыбку в течение 18-24 декабря 2025 года
Красная рыба

Акция пройдет с 18 по 24 декабря 2025 года. Так что стоит поторопиться и приобрести продукты по более выгодной цене.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько подорожали популярные продукты в украинских магазинах в 2025 году. Местами на некоторые товары разница составила более 100 гривен. Мы создали инфографику, где сравнили цены с января по декабрь этого года.

